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Контакт-центр МОЗ з питань COVID-19
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Інформація про COVID-19
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Контакт-центр МОЗ України з питань COVID-19 (цілодобово): 0 800 60 20 19         ГАРЯЧА ЛІНІЯ МОЗ Украіни (по буднях з 9:00 до 18:00): 0 800 50 52 01

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Максим Степанов підписав Меморандум про створення інноваційного медичного центру в Маріуполі

Максим Степанов підписав Меморандум про створення інноваційного медичного центру в Маріуполі

19 березня
Максим Степанов підписав Меморандум про створення інноваційного медичного центру в Маріуполі 19 березня
Для 7 млн українців полегшать доступ до медицини: Кабмін підтримав постанову МОЗ і МВС про єдиний аеромедичний простір
Для 7 млн українців полегшать доступ до медицини: Кабмін підтримав постанову МОЗ і МВС про єдиний аеромедичний простір 18 березня
Українських релігійних лідерів щепили проти COVID-19 залишковими дозами вакцини AstraZeneca (Covishield)
Українських релігійних лідерів щепили проти COVID-19 залишковими дозами вакцини AstraZeneca (Covishield) 16 березня
Новини
Ознаки для визначення регіону зі значним поширенням COVID-19
21/03
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
21/03
Максим Степанов підписав Меморандум про створення інноваційного медичного центру в Маріуполі
19/03
Інформація щодо країн із значним поширенням COVID-19
19/03
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