Антикорупційна програма МОЗ України
Категорії
Наказ "Про проведення оцінки корупційних ризиків"
Наказ "Про організацію підготовки антикорупційної програми Міністерства охорони здоров'я України на 2017 рік"
Наказ "Про організацію підготовки антикорупційної програми Міністерства охорони здоров'я України на 2017 рік" (pdf, 79 Кб)
1 серпня 2017
Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства охорони здоров'я України (pdf, 98 Кб)
1 серпня 2017
Антикорупційна програма МОЗ України
Наказ "Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства охорони здоров'я України 2018 - 2020 рік" (pdf, 418 Кб)
21 листопада 2018
Антикорупційна програма МОЗ України на 2018 - 2020 рік (pdf, 12 Мб)
21 листопада 2018
Публічне громадське обговорення Антикорупційної програми МОЗ України на 2018-2020 рр
Публічне громадське обговорення Антикорупційної програми МОЗ України на 2018 рік
Комісія з оцінки та усунення корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми
Протокол № 4 засідання Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми МОЗ України (pdf, 302 Кб)
17 липня 2018
Протокол № 5 засідання Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми МОЗ України (pdf, 316 Кб)
17 липня 2018
Виконання заходів, передбачених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.10 2016 р. № 803-р
Захід № 39 «Запровадження відкритих конкурсних процедур під час обрання керівників закладів охорони здоров'я державної та комунальної форми власності» (pdf, 376 Кб)
17 вересня 2018
Захід № 40 «Мінімізація корупційних ризиків під час прийняття відповідальними особами державного підприємства “Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України”... (pdf, 372 Кб)
17 вересня 2018
Захід № 41. Оприлюднення на офіційному веб-сайті МОЗ планів діяльності із внутрішнього аудиту Міністерства на півріччя, розміщення на ньому результатів проведених ревізій, аудиторських перевірок, внутрішніх аудитів та планів заходів... (pdf, 346 Кб)
17 вересня 2018