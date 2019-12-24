Керівництво
Категорії
ІННА СОЛОДКА
24 грудня 2019
25645
ІННА СОЛОДКА
Державний секретар Міністерства охорони здоров'я України
Народилася у м. Одеса.
Стаж державної служби понад 17 років, має досвід роботи на керівних посадах в центральних органах виконавчої влади.
Освіта
- У 2001 році закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста.
Професійна діяльність
- Протягом 1999-2002 років – працювала за фахом в органах місцевого самоврядування та на приватних підприємствах Луганської області.
- З 2003 по 2013 рік працювала у Міністерстві юстиції України, пройшла кар’єрний шлях від спеціаліста ІІ категорії до заступника директора Департаменту соціального, трудового та гуманітарного законодавства, помічника Міністра юстиції України.
- Протягом 2013-2015 років обіймала посаду керівника служби – головного радника Голови Вищої ради юстиції України.
- З квітня 2015 року по вересень 2019 року - заступник директора, директор Юридичного департаменту Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.
- З вересня 2019 року по грудень 2019 року - керівник Служби Державного секретаря (начальник самостійного відділу) Міністерства охорони здоров'я України.
- З жовтня по грудень 2019 року виконувала обов'язки державного секретаря Міністерства охорони здоров'я України відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2019 року № 949-р.
- Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року № 1346-р Солодку Інну Василівну призначено державним секретарем Міністерства охорони здоров'я України.