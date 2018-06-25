Як буде розвиватись Національна дитяча спеціалізована лікарня “ОХМАТДИТ”

Стан діяльності та перспективи розвитку “ОХМАТДИТу” обговорили сьогодні на брифінгу.

Зараз лікарня перебуває у фазі активних змін. Трансформація “ОХМАТДИТу” – це не просто зміна штатного розпису лікарні, а удосконалення існуючої структури, всеохопний процес, спрямований на покращення якості медичних послуг для дітей і унеможливлення проявів корупції щодо їхніх батьків.

Головна лікарка “ОХМАТДИТу” Ірина Садов’як підкреслила, що нова структура лікарні не передбачає скорочення посад чи ліквідацію відділень: кількість залишається незмінною. Водночас, керівники центрів більше не здійснюватимуть адміністративні функції, що дасть їм можливість зосередитись на лікарській роботі. Деякі відділення отримають ширші повноваження, ніж у них були до цього. Перш за все – це відділення трансплантації кісткового мозку.

На брифінгу повідомили про результати внутрішньої перевірки, яке було проведено напередодні. Перевірка виявило низку серйозних порушень у роботі деяких відділень, у тому числі і в Центрі онкогематології та трансплантації кісткового мозку, який підпадає під зміну структури лікарні.

У ході внутрішньої перевірки на складі було виявлено наявні закуплені за бюджетні кошти препарати, які не видавали пацієнтам, хоча у той же час лікарі змушували батьків купувати ці препарати в аптечних закладах. Також були виявлені порушення у процедурах замовлення лікарських засобів для пацієнтів “ОХМАТДИТу”. Люди, які здійснили порушення, отримали догани.

Один з найважливіших елементів подальшого розвитку “ОХМАТДИТу” пов’язаний із будівництвом нових комплексів дитячої лікарні та введення їх в експлуатацію. Після тривалої перерви, будівництво було відновлено у 2016 році. Для швидшого запуску діагностичних відділень проект був розподілений на два пускові комплекси: 23,5 тис кв м та 43,5 тис кв м, відповідно.

Перший пусковий комплекс у грудні минулого року отримав всі необхідні сертифікати експлуатації, а в квітні розпочав роботу. Цей комплекс - це діагностично-лікувальні та лабораторні приміщення із сучасним медичним обладнанням. Важливо, що усі ці відділення можуть технологічно функціонувати навіть при продовженні будівельних робіт 2-го пускового комплексу. Паралельно продовжуються роботи на 2-му пусковому комплексі. Тут будуть працювати 19 відділень – в тому числі ті відділення, що займаються лікуванням онкогематологічних захворювань.