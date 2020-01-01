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Накази МОЗ
МОЗ у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує та контролює їх виконання.
Постанови та розпорядження головного санітарного лікаря України
Головний державний санітарний лікар України у межах своїх повноважень видає обов’язкові до виконання усіма юридичними та фізичними особами постанови, розпорядження, висновки, приписи тощо щодо дотримання вимог санітарного законодавства, проведення санітарних заходів, вносить пропозиції центральним і місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, іншим державним органам щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення в Україні.
Інші документи
Громадська Рада
Громадська Рада при Міністерстві охорони здоров'я України утворена для забезпечення дієвої участі громадян в управлінні державними справами
Висновки про державну оцінку медичних технологій:
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Кабозантініб
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Лікування розповсюдженої нирковоклітинної карциноми (НКК): – у дорослих пацієнтів, які раніше не отримували лікування і мають середній або високий ризик.
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Кабозантініб
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Лікування розповсюдженої нирковоклітинної карциноми (НКК):- у дорослих пацієнтів після попереднього лікування засобами, які впливають на фактор росту ендотелію судин (VEGF).
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Ланреотид
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Лікування нейроендокринних пухлин шлунково-кишкового тракту або підшлункової залози (GEP-NETs) 1-го ступеня диференціювання та підмножини пухлин 2-го ступеня диференціювання (індекс Ki67 до 10%) походженням з середньої кишці, підшлункової залозі або з невідомим походженням, при виключенні походження з ділянок задньої кишки, у дорослих пацієнтів при нерезектабельних місцевопоширених або метастатичних пухлинах.
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Брентуксимабу ведотин
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Лікування дорослих пацієнтів з CD30-позитивною лімфомою Ходжкина за наявності підвищеного ризику рецидиву або прогресування захворювання після аутологічної трансплантації стовбурових клітин (АТСК).