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Накази МОЗ

МОЗ у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує та контролює їх виконання. 

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Постанови та розпорядження головного санітарного лікаря України

Головний державний санітарний лікар України у межах своїх повноважень видає  обов’язкові до виконання усіма юридичними та фізичними особами постанови, розпорядження, висновки, приписи тощо щодо дотримання вимог санітарного законодавства, проведення санітарних заходів, вносить пропозиції центральним і місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, іншим державним органам щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення в Україні.

 

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Інші документи
Громадська Рада

Громадська Рада при Міністерстві охорони здоров'я України утворена для забезпечення дієвої участі громадян в управлінні державними справами

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Висновки про державну оцінку медичних технологій:

 

Кабозантініб

Лікування розповсюдженої нирковоклітинної карциноми (НКК): – у дорослих пацієнтів, які раніше не отримували лікування і мають середній або високий ризик.

Висновок (1)

Кабозантініб

Лікування розповсюдженої нирковоклітинної карциноми (НКК):- у дорослих пацієнтів після попереднього лікування засобами, які впливають на фактор росту ендотелію судин (VEGF).

Висновок (2)

Ланреотид

Лікування нейроендокринних пухлин шлунково-кишкового тракту або підшлункової залози (GEP-NETs) 1-го ступеня диференціювання та підмножини пухлин 2-го ступеня диференціювання (індекс Ki67 до 10%) походженням з середньої кишці, підшлункової залозі або з невідомим походженням, при виключенні походження з ділянок задньої кишки, у дорослих пацієнтів при нерезектабельних місцевопоширених або метастатичних пухлинах.

Висновок (3)

Брентуксимабу ведотин

Лікування дорослих пацієнтів з CD30-позитивною лімфомою Ходжкина за наявності підвищеного ризику рецидиву або прогресування захворювання після аутологічної трансплантації стовбурових клітин (АТСК).

Висновок (4)