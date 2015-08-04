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Постанова Кабінету міністрів України від 20.01.2021 № 65 "Про затвердження Технічного регламенту на косметичну продукцію"
Технічний регламент на косметичну продукцію
Документи
Національний класифікатор НК 027:2019 «Класифікатор лабораторних досліджень та показників»
Вступна частина до національного класифікатора НК 027:2019 «Класифікатор лабораторних досліджень та показників»
Наказ Мінекономіки 16.01.2020 №20 «Про затвердження національного класифікатора НК 027:2019»
Національний класифікатор НК 025:2019 «Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я»
Вступна частина до національного класифікатора НК 025:2019 «Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я»
Національний класифікатор НК 026:2019 «Класифікатор медичних інтервенцій»
Вступна частина до національного класифікатора НК 026:2019 «Класифікатор медичних інтервенцій»
Наказ Мінекономіки від 13.12.2019 № 677 «Про затвердження національних класифікаторів»
Резолюція П'ятої науково-практичної конференції з міжнародною участю "Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування", присвяченої пам'яті професора, д.мед.н. Вікторова Олексія Павловича
Resolution of the Fifth Scientific and Practical Conference with international participation “Safety and Legal Support of Medicinal Products: from Development to Medical Use” in memory of Oleksii Pavlovych Viktorov, Doctor of Medical Sciences, Professor
Рекомендації щодо здорового харчування дорослих
Технічне завдання на створення інформаційно-аналітичної системи "Централь 103"
Лист-роз'яснення МОЗ України щодо надання роз'яснення для суб’єктів ринку, що здійснюють процедуру державної реєстрації, перереєстрації лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів, а також, у зв’язку із чисельними зверненнями суб’єктів ринку щодо надання роз’яснення стосовно поширення положень наказу Міністерства економічного розвитку та торгівлі від 04.08.2015 № 914
Лист МОЗ України від 30.07.2019 № 18.1-04/36877/2-19 "Щодо надання роз'яснення стосовно ситуації яка склалася із заявами про перереєстрацію лікарських засобів, які подані суб’єктами господарювання після строку набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня № 296 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 року № 376», а саме після 09.04.2019"
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План розбудови інституційної спроможності, підготовлений консорціумом міжнародних експертів, що залучені Європейським банком реконструкції та розвитку (далі – ЄБРР) для імплементації Проекту «Консультування щодо регуляторних змін в фармацевтичному секторі України» ЄБРР
|План розбудови інституційної спроможності
|Institutional Capacity Building Plan
|Додаткові матеріали
|Additional materials