Що таке електронна охорона здоров'я (eHealth)?

Електронна охорона здоров’я (е-здоров’я, еНеаlth) є екосистемою інформаційних відносин учасників медичного середовища держави, які базуються на економічно ефективному та безпечному використанні інформаційно-комунікаційних технологій, спрямованих на підтримку системи охорони здоров’я, включаючи медичні послуги, профілактичний нагляд за здоров’ям, медичну літературу та медичну освіту, знання та дослідження.

Так, за останні роки відбулася низка системних зрушень та цифрових трансформацій в охороні здоров’я. Було ухвалено базові законодавчі акти, в яких еНеаlth і цифрові інструменти визначені як засадничі для розвитку сфери. Урядом України схвалено п’ятирічну Концепцію розвитку електронної охорони здоров’я.

Також напрацьовано дорожню карту, згідно з якою заплановано понад 120 цифрових проєктів, покликаних забезпечити якість, безпечність та доступність медичних послуг для пацієнтів.

На сьогодні триває розвиток ключових систем і реєстрів, необхідних для сфери охорони здоров’я. Зокрема, функціонує 13 інформаційно-комунікаційних систем та 45 реєстрів.