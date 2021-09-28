Графік особистого прийому громадян

Наказ МОЗ України від 28.09.2021 № 2084 "Про організацію роботи Міністерства охорони здоров’я України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, на період дії карантину"

Наказом МОЗ України від 15 вересня 2020 року № 2107 «Про організацію роботи Міністерства охорони здоров'я України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, на період дії карантину», прийнятим відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», передбачено продовжити опрацювання письмових та усних (телефонних) звернень громадян, призупинивши прийом громадян в адміністративних будинках Міністерства охорони здоров’я України.

Після завершення встановленого вищезазначеною постановою карантину, термін дії якого подовжено до 31 грудня 2020 року (постанова Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2020 року № 956) особистий прийом громадян у МОЗ України буде здійснюватися відповідно до Порядку особистого прийому громадян у Міністерстві охорони здоров'я України, затвердженого наказом МОЗ України від 09 квітня 2014 року № 253 «Про організацію виконання Закону України «Про звернення громадян» у Міністерстві охорони здоров'я України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2014 року за № 483/25260