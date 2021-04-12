Графік засідань Центральної атестаційної комісії МОЗ України
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щодо засідань Центральної атестаційної комісії
МОЗ України на 2021 рік
Засідання ЦАК МОЗ України відповідно до наказу МОЗ України від 25 березня 2021 року № 566 «Про затвердження складу ЦАК МОЗ України та Групи технічного супроводу роботи ЦАК МОЗ України з атестації лікарів та професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров`я» будуть проводитися щомісячно або частіше – у разі потреби.