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Громадська експертиза

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Громадська експертиза

 

Експертні пропозиції, підготовлені ГО «Експертна спільнота пацієнтів України» за результатами громадської експертизи діяльності МОЗ

 

Експертні пропозиції, підготовлені Антикорупційною Громадською Спілкою "Совість"