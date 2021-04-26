Вакцинація

Інформацію про наявність тіє чи іншої вакцини в області, можна перевірити у цій таблиці.

Вакцини, що входять до календаря щеплень, за угодою з МОЗ за кошти державного бюджету закуповує Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). МОЗ України передає закуплені вакцини департаментам охорони здоров'я областей, а ті в свою чергу – державним медичним закладам, щоб громадяни України могли отримувати необхідні щеплення безкоштовно.

Усі вакцини безпечні, ефективні та якісні, прекваліфіковані ВООЗ – найавторитетнішою організацією у сфері охорони здоров’я у світі.