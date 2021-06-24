Керівництво
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ВІКТОР ЛЯШКО
Міністр охорони здоров’я
Міністр охорони здоров’я УкраїниТелефон приймальні:
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ІННА СОЛОДКА
Державний секретар Міністерства охорони здоров'я України
Відповідає за організацію роботи апарату МіністерстваТелефон приймальні:
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ІРИНА САДОВ’ЯК
Перший заступник Міністра охорони здоров’я України
Перший заступник Міністра охорони здоров’я УкраїниТелефон приймальні:
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ІГОР КУЗІН
Заступник Міністра охорони здоров'я - Головний державний санітарний лікар України
Заступник Міністра охорони здоров'я - Головний державний санітарний лікар УкраїниТелефон приймальні:
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ІРИНА МИКИЧАК
Заступник Міністра охорони здоров'я України
Заступник Міністра охорони здоров'я УкраїниТелефон приймальні:
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ЯРОСЛАВ КУЧЕР
Заступник Міністра охорони здоров'я України
Заступник Міністра охорони здоров'я УкраїниТелефон приймальні:
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ОЛЕКСАНДР КОМАРІДА
Заступник Міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції
Заступник Міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції
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ПЕТРО ЄМЕЦЬ
Заступник Міністра охорони здоров'я України
Заступник Міністра охорони здоров'я України