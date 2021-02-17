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Комісія з нагляду

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  • Комісія з нагляду Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
  1. Склад Комісії з нагляду за розробкою заявок, веденням переговорів та реалізацією Програм, які здійснюються за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією від 28 січня 2021 року
  2. Положення про комісію з нагляду за розробкою заявок, веденням переговорів та реалізацією Програм, які здійснюються за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією 
  3. План нагляду на 2021 рік Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

Протокол онлайн-засідання Комісії з нагляду за розробкою заявок, веденням переговорів та реалізацією програм, які здійснюються за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією 25.03.2021

Протокол онлайн-засідання Комісії з нагляду за розробкою заявок, веденням переговорів та реалізацією програм, які здійснюються за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією 22.01.2021

Протокол онлайн-засідання Комісії з нагляду за розробкою заявок, веденням переговорів та реалізацією програм, які здійснюються за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією 23.10.2020

Інформація про результати наглядової діяльності Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу протягом 2020 року

Аналітична довідка про виконання програм глобального фонду протягом другого півріччя 2019 року

Аналітична записка щодо виконання плану переходу послуг, що підтримувалися в рамках програм глобального фонду, на державне фінансування (план 20-50-80) (станом на кінець 2019 - перша половина 2020 року)

Аналітична довідка про виконання програм глобального фонду протягом першого півріччя 2020 року

Аналітична записка щодо виконання плану переходу послуг, що підтримувалися в рамках програм глобального фонду, на державне фінансування (план 20-50-80) (станом на кінець 2020 року)

Рекомендації Комісії з нагляду за результатами нагляду та аналізу стану впровадження в Україні Плану переходу (План 20-50-80) та реалізації грантів Глобального фонду в Україні у 2019-2020 роках

Альянс перше півріччя 2020 року

Центр Громадського Здоров'я перше півріччя 2020 року

Мережа перше півріччя 2020 року

Звіт за результатами візиту з метою нагляду Комісії з нагляду за розробкою заявок, веденням переговорів та реалізацією програм, що здійснюються за рахунок коштів Глобального фонду Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу до Херсонської області

 

Звіт за результатами візиту з метою нагляду до організацій, які виконують проекти за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією у м. Вінниця 25-27 червня 2019 року

Звіт за результатами візиту з метою нагляду до організацій, які виконують проекти за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією у м. Івано-Франківськ 25-27 червня 2019 року

Аналітична записка про стан виконання плану забезпечення стійкості програм протидії ВІЛ та туберкульозу в контексті переходу до фінансування за рахунок внутрішніх ресурсів – державного та місцевих бюджетів (План 20-50-80)

Аналітична записка про стан виконання програм, які здійснюються за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією на тимчасово окупованих територіях АР Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей

Звіт за результатами візиту з метою нагляду до організацій, які виконують проекти за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією у м. Київ

Звіт за результатами візиту з метою нагляду до організацій, які виконують проекти за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією у Київській області

Інформація про результати наглядової діяльності Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу протягом 2019 року

Протокол засідання Комісії з нагляду від 21 лютого 2020 року

План нагляду на 2020 рік.

Протокол засiдання Комiсii 08.07.2020.

ЦГЗ Dashboard Р4 2020 загальнi данi.

ЦГЗ Dashboard Р4 2020 про грант.

ЦГЗ Dashboard Р4 2020 фiнансовi показники.

ЦГЗ Dashboard Р4 2020 показники управлiння.

ЦГЗ Dashboard Р4 2020 програмнi показники.

ЦГЗ Dashboard Р4 2020 рекомендацii.

Альянс Dashboard Р4 2020 загальнi данi.

Альянс Dashboard Р4 2020 про грант.

Альянс Dashboard Р4 2020 фiнансовi показники.

Альянс Dashboard Р4 2020 показники управлiння.

Альянс Dashboard Р4 2020 програмнi показники.

Альянс Dashboard Р4 2020 рекомендацii.

Мережа Dashboard Р4 2020 загальнi данi.

Мережа Dashboard Р4 2020 про грант.

Мережа Dashboard Р4 2020 фiнансовi показники.

Мережа Dashboard Р4 2020 показники управлiння.

Мережа Dashboard Р4 2020 програмнi показники.

Мережа Dashboard Р4 2020 рекомендацii.

Аналітична довідка про виконання програм глобального фонду протягом другого півріччя 2019 року.

Аналітична записка щодо виконання плану переходу послуг, що підтримувалися в рамках програм глобального фонду, на державне фінансування (станом на кінець 2019 - перша половина 2020 року)

 

Положення про комісію з нагляду за розробкою заявок, веденням переговорів та реалізацією Програм, які здійснюються за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією​

Порядок наглядової діяльності Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу за розробкою заявок, веденням переговорів та реалізацією Програм, які здійснюються за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією

Склад Комісії з нагляду

Положення про Комісію з нагляду

Порядок наглядової діяльності

Керівництво Глобального фонду до координаційних механізмів

Керівництво Глобального фонду щодо наглядової діяльності

План нагляду на 2019 рік

Інформація про результати наглядової діяльності Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу протягом 2018 року

Рекомендації Комісії з нагляду за результатами візитів на місця

Звіт за результатами орієнтаційного семінару з питань нагляду

Звіт за результатами візиту з нагляду у  м. Кропивницький

Звіт за результатами візиту з нагляду у  м. Суми

Звіт за результатами візиту з нагляду у м. Київ

Звіт за результатами візиту з нагляду у  Житомирську область

Звіт за результатами візиту з нагляду у  м. Луцьк

Звіт за результатами візиту з нагляду у  м. Київ

Інформаційне табло - І півріччя 2015

Інформаційне табло - ІІ півріччя 2015

Інформаційне табло - І півріччя 2016

Інформаційне табло - ІІ півріччя 2016

Інформаційне табло - І півріччя 2017

Інформаційне табло - ІI півріччя 2017

Інформаційне табло - І півріччя 2018

Звіт за результатами візиту з нагляду до Дніпропетровської області

Рішення Комісії з нагляду від 29 січня 2018 року

Рішення Комісії з нагляду від 17 квітня 2018 року

Рішення Комісії з нагляду від 22 лютого 2019 року

План нагляду на 2018 рік

Звіт про результати нагляду у 2017 році

Звіт за результатами візиту з нагляду до Одеси та Одеської області

Звіт за результатами візиту з метою нагляду до м. Полтави