Комітет з регіональної політики

Протокол

засідання Комітету з регіональної політики

Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

21 травня 2019 року

Час: 15.00 – 17.00

Місце: Мінмолодьспорт,

вул. Еспланадна, 42, каб. 313

Головуючий – заступник Міністра молоді та спорту, член Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – Національна рада), голова Комітету Олександр Йосипович Ярема

Присутні члени Комітету та делеговані ними особи з правом голосу:

1. Кузін Ігор Володимирович, заступник Генерального директора Державної установи «Центр громадського здоров'я МОЗ України», заступник голови Комітету.

2. Басенко Антон Ігорович, менеджер проекту PITCH в МБФ «Альянс громадського здоров’я», член Національної ради від спільноти людей, які вживають наркотики, заступник голови Комітету.

3. Балакірєва Ольга Миколаївна, голова правління ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка», завідувач відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».

4. Шеремет Святослав Павлович, в. о. президента ВГО «Гей-Форум України», член Експертної групи з питань здоров’я й прав геїв та інших ЧСЧ в Україні, національний експерт.

5. Руденко Віталій Володимирович, голова Правління Фундації «Громадський рух «Українці проти туберкульозу».

6. Нагорна Наталія Володимирівна, член Координаційної ради БО «100% життя», директор БО «Нехай твоє серце б’ється».

7. Заїка Наталія Олександрівна, PATH, голова Керівного Комітету Партнерства «Зупинимо туберкульоз. Україна», делегований представник з правом голосу члена Комітету Єлєнєвої І. І.

8. Денисова Катерина Романівна, національний консультант з відповіді на ВІЛ та ТБ Програми розвитку ООН, делегований представник з правом голосу члена Комітету Лук’янової Н. Л.

9. Ямненко Надія Вікторівна, представник Департаменту охорони здоров'я та опіки Національного Комітету Товариства Червоного Хреста України, делегований представник з правом голосу члена Комітету Погорілої З. О.

10. Олещенко Віталій Олександрович, заступник головного лікаря з медичної частини Сумського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру, делегований представник з правом голосу члена Комітету Бондаренка Л. А.

11. Федорчук Аліна Миколаївна, завідуюча відділом МіО Хмельницького обласного протитуберкульозного диспансеру, делегований представник з правом голосу члена Комітету Василенка С. П.

12. Фесовець Наталія Сергіївна, керівник регіонального центру моніторингу та оцінки виконання програмних заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу Рівненського обласного центру громадського здоров’я, делегований представник з правом голосу члена Комітету Гандзюк О. В.

13. Дейкун Микола Петрович, голова постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та у справах учасників АТО Чернігівської обласної ради, президент ГО «Українська професійна асоціація протидії ВІЛ та іншим соціально небезпечним хворобам та явищам».

14. Малофій Любомир Степанович, директор Івано-Франківського обласного фтизіопульмонологічного центру, секретар Івано-Франківської обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Загальна кількість членів Комітету з регіональної політикиНаціональної ради (далі - Комітет) – 21

Присутні на засіданні члени Комітету та особи, які їх замінюють – 15

Відсутні – 6

Відповідно до п. 12 Положення про Комітет, засідання якого є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Комітету, кворум забезпечено, що визначає легітимність прийнятих рішень.

Запрошені учасники засідання:

1. Коляда Валентина Север’янівна, начальник відділу сприяння розвитку молоді та утвердження здорового способу життя Департаменту молодіжної політики Мінмолодьспорту.

2. Кравець Любов Петрівна, представник Секретаріату Національної ради.

3. Чернишев Андрій Віталійович, член Національної ради, член Комітету з програмних питань Національної ради, керівник напряму зовнішніх зв’язків та адвокації Громадської організації «Альянс.Глобал».

4. Безулік Тетяна Володимирівна, PATH.

5. Приходько Віталій Миколайович, фахівець ДУ «Центр громадського здоров’я України».

6. Салюк Тетяна Олександрівна, МБФ «Альянс громадського здоров’я».

Порядок денний засідання:

1. Підбиття підсумків діяльності робочої групи з регламентації регіональних/місцевих рад з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ. Розгляд та погодження проекту Порядку залучення до роботи регіональних/місцевих рад з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ представників неурядових організацій, ключових груп і спільнот людей, які живуть із ключовими інфекціями.

Співдоповідачі:

Басенко Антон Ігорович – заступник голови Комітету, член Національної ради від громадських організацій, які представляють інтереси споживачів ін’єкційних наркотиків.

Шеремет Святослав Павлович – член Комітету, в. о. президента ВГО «Гей-Форум України», член Керівної ради Євразійської коаліції з чоловічого здоров’я (ЄКОМ).

Кравець Любов Петрівна – секретаріат Національної ради.

2. Про стан включення представників релігійних організацій та ключових груп до регіональних рад з координації дій на поширення туберкульозу та ВІЛ.

Доповідач: Кравець Любов Петрівна – секретаріат Національної ради.

3. Про врегулювання засад здійснення моніторингових візитів Національної ради: напрацювання Положення-інструкції (frameworks) про порядок організації моніторингових візитів Національної ради на місця.

Співдоповідачі:

Приходько Віталій Миколайович – провідний фахівець ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України».

Чернишев Андрій Віталійович – член Національної ради від громадських організацій, які представляють інтереси чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками.

Кравець Любов Петрівна – секретаріат Національної ради.

4. Підбиття підсумків реалізації Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки: основні висновки, досягнення та рекомендації.

Доповідач: Кузін Ігор Володимирович – заступник голови Комітету, заступник Генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України».

5. Про забезпечення координації виконання плану діяльності у 2019 році із впровадження в Україні АКСМ–стратегії з протидії туберкульозу та утворення робочої групи при Комітеті щодо цього.

Доповідач: Заїка Наталя Олександрівна – РАТН, голова Керівного Комітету Партнерства «Зупинимо туберкульоз. Україна».

Про результати розгляду та обговорення питань порядку денного засідання Комітету з регіональної політики Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

1. За результатами заслуховування інформації про підсумки діяльності робочої групи з регламентації регіональних/місцевих рад з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ, а також розгляду проекту Порядку залучення до роботи регіональних/місцевих рад з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ представників неурядових організацій, ключових груп і спільнот людей, які живуть із ключовими інфекціями вирішили:

1.1. Інформацію про підсумки діяльності робочої групи з регламентації регіональних/місцевих рад з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ, а також презентацію про засади представництва ключових груп у субнаціональних радах із координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ, що додається, взяти до відома.

1.2. Погодити представлений проект Порядку залучення до роботи регіональних/місцевих рад з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ представників неурядових організацій, ключових груп і спільнот людей, які живуть із ключовими інфекціями (далі – Порядок), що додається.

1.3. Рекомендувати зацікавленим неурядовим організаціям, ключовим групам і спільнотам людей, які живуть із ключовими інфекціями, керуватися зазначеним у пункті 1.2. Порядком для забезпечення делегування своїх представників до регіональних/місцевих рад з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ (далі – регіональні/місцеві ради).

1.4. Секретаріату Національної ради надіслати до обласних, Київської міської державних адміністрацій зазначений у пункті 1.1. Порядок для ознайомлення та використання в роботі регіональних/місцевих рад.

1.5. Підтримати резолюцію за результатами робочої наради з секретарями регіональних рад з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ, яка відбулася у Києві 26-27 березня 2019 року, що додається, а також звернення до донорів щодо фінансової підтримки діяльності регіональних рад з фокусуванням їхнього фінансування на основі результатів.

1.6. Зацікавленим членам Комітету спільно з Секретаріатом Національної ради опрацювати та узгодити пропозиції щодо напрацювання критеріїв/індикаторів оцінки ефективності діяльності регіональних рад, які зокрема включатимуть: регулярність засідань, кількість прийнятих рішень, спрямованих на покращення якості послуг ключовим групам населення, якісний документальний супровід засідань, тощо, використавши діючий з 2012 року Інструмент для оцінки діяльності регіональних/місцевих рад (анкети).

2. За результатами заслуховування інформації про стан включення представників релігійних організацій та ключових груп до регіональних рад з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ вирішили:

2.1. Інформацію про стан включення представників релігійних організацій та ключових груп до регіональних рад з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ що додається, взяти до відома.

2.2. Рекомендувати регіональним/місцевим радам продовжити роботу щодо включення представників спільнот відповідно до оновлених Положення та Регламенту їхньої діяльності, а також Політики залучення до роботи регіональних/місцевих рад неурядових організацій, ключових груп і спільнот людей, які живуть із ключовими інфекціями.

2.3. Рекомендувати Всеукраїнській раді церков та релігійних організацій відповідно до пункту 4 протоколу засідання Національної ради від 05 жовтня 2017 року вжити заходів щодо делегування своїх представників до рад тих регіонів, де відсутнє представництво церков та релігійних організацій (станом на дату проведення поточного засідання таких регіонів – 11).

3. За результатами заслуховування та обговорення питання про врегулювання засад здійснення моніторингових візитів Національної ради: напрацювання Положення-інструкції (frameworks) про порядок організації моніторингових візитів Національної ради на місця вирішили:

3.1. Інформацію про напрацювання пропозицій щодо порядку організації моніторингових візитів Національної ради взяти до відома.

3.2. Зацікавленим членам Національної ради, Комітету спільно з партнерами та Секретаріатом Національної ради доопрацювати пропозиції до порядку організації моніторингових візитів Національної ради шляхом розробки та деталізації критеріїв моніторингу координації та виконання програм, здійснення заходів з протидії ТБ та ВІЛ на регіональному рівні, та представити напрацювання на черговому засіданні Комітету.

4. За результатами огляду результатів реалізації Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки вирішили:

4.1. Інформацію про результати реалізації Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки (далі – Програма) взяти до відома.

4.2. Членам Комітету та учасникам засідання надати до ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» додаткові інформаційно-аналітичні та інші релевантні звітні матеріали для їх врахування у звіті з реалізації Програми.

4.3. ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» рекомендувати:

врахувати коментарі та пропозиції членів Комітету та учасників засідання щодо результативних показників Програми, зокрема щодо відображення у звіті актуальних даних про стан упровадження в Україні Глобальної стратегії «90-90-90»;

ініціювати проведення зовнішньої оцінки Програми та підготувати проект технічного завдання щодо цього.

5. За результатами розгляду та обговорення питання щодо забезпечення координації впровадження в Україні АКСМ–стратегії з протидії туберкульозу та утворення робочої групи при Комітеті щодо цього вирішили:

5.1. Утворити при Комітеті Національну групу з питань адвокації, комунікації та соціальної мобілізації в галузі контролю над туберкульозом в Україні (далі – Національна група з АКСМ у галузі ТБ) та затвердити Положення про неї, що додається.

5.2. Погодити запропонований склад Національної групи з АКСМ у галузі ТБ, що додається.

5.3. Рекомендувати регіональним/місцевим радам утворити регіональні груп з АКСМ у галузі ТБ.