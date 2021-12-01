Медичним працівникам
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Експертна дискусія: досвід лікування хворих з COVID-19
Перший вебінар із серії "Ведення пацієнта з підозрою або підтвердженим COVID-19" для керівників і медичних працівників закладів первинного рівня медичної допомоги та екстреної допомоги.
Запитання та відповіді
Відповідаємо на найбільш поширені запитання про медичну реформу. Що зміниться для медичних працівників?
Протоколи
Як один із кроків реформи і наближення української медицини до світових стандартів лікування і діагностики ми дозволили нашим лікарям базувати свої рекомендації пацієнтам на сучасних міжнародних протоколах.
ICPC-2
ІСРС-2 - це нова система, яка дозволяє лікарям первинної ланки концентруватись на потребах пацієнтів, а не підлаштовуватись під зручність обробки кодів для формування статистики.