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Медичним працівникам

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Експертна дискусія: досвід лікування хворих з COVID-19

Перший вебінар із серії "Ведення пацієнта з підозрою або підтвердженим COVID-19" для керівників і медичних працівників закладів первинного рівня медичної допомоги та екстреної допомоги.

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Запитання та відповіді

Відповідаємо на найбільш поширені запитання про медичну реформу. Що зміниться для медичних працівників? 

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Протоколи

Як один із кроків реформи і наближення української медицини до світових стандартів лікування і діагностики ми дозволили нашим лікарям базувати свої рекомендації пацієнтам на сучасних міжнародних протоколах.

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ICPC-2

ІСРС-2 - це нова система, яка дозволяє лікарям первинної ланки концентруватись на потребах пацієнтів, а не підлаштовуватись під зручність обробки кодів для формування статистики.

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Публічні консультації Громадське здоров’я та кадрові ресурси системи охорони здоров’я 9 грудня з 10:00 до 12:30

Консультаційний документ до проєкту Стратегії розвитку системи охорони здоров’я до 2030 року