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Міжнародна співпраця

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МОЗ розпочинає співпрацю з Іспанією у сфері трансплантології
МОЗ розпочинає співпрацю з Іспанією у сфері трансплантології

МОЗ розпочинає співпрацю з Іспанією у сфері трансплантології

Міністри охорони здоров’я України та Німеччини обговорили питання доступу до вакцин від COVID-19
Міністри охорони здоров’я України та Німеччини обговорили питання доступу до вакцин від COVID-19

Міністри охорони здоров’я України та Німеччини обговорили питання доступу до вакцин від COVID-19

В Україну прибув літак з 111,5 тоннами медичного вантажу з Китаю
В Україну прибув літак з 111,5 тоннами медичного вантажу з Китаю

В Україну прибув літак з 111,5 тоннами медичного вантажу з Китаю

Уже цього року в Україні можна буде проводити неродинну трансплантацію кісткового мозку
Уже цього року в Україні можна буде проводити неродинну трансплантацію кісткового мозку

Уже цього року в Україні можна буде проводити неродинну трансплантацію кісткового мозку