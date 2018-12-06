Міжнародна технічна допомога

Назва проекту МТД Партнер з розвитку Виконавець Реципієнт Бюджет (валюта) Початок проекту Кінець проекту Цілі та зміст проекту

Надання підтримки Україні у розвитку сучасної системи громадського здоров'я Європейський Союз Консорціум на чолі з GFA Cosulting Group GMBH (Німеччина) у складі з National Institute for Health and Welfare (THL) (Фінляндія) Державна установа "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" 2 999 000 Євро 13.05.2019 12.05.2022 Підтримка модернізації та розвитку стійкої системи громадського здоров'я, здатної забезпечити дотримання стандартів запобігання захворюванням та контролю захворювань, що відповідають нормам, вимогам та практикам ЄС

Розвиток медичної освіти в Україні Уряд Швейцарської Конфедерації через Швейцарську агенцію з розвитку та співробітництва Міністерства закордонних справ Швейцарії (ШАРС/SDC) Швейцарський інстиитут тропічного та громадського здоров'я Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України",

Вищий державний навчальний заклад України "Буковинський державний медичний університет",

Харківський національний медичний університет,

Вищий навчальний комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини імені Андрея Крупинського",

Комунальний заклад вищої освіти "Рівненська медична академія" Рівненської обласної ради, Комунальний вищий навчальний заклад "Житомирський медичний інститут",

Національний університет "Києво-Могилянська академія" 4 921 320 швейцарських франків 06.12.2018 30.11.2022 Покращення якості охорони здоров'я в Україні шляхом вдосконалення медичної освіти для представників первинної ланки медичної допомоги

Покращення якості та стійкості медикаментозного підтримуючого лікування в Україні Уряд США через Департамент охорони здоров'я та соціального забезпечення США / Центри контролю та профілактики захворювань МБФ "Альянс громадського здоров'я" Міністерство охорони здоров'я України 3 339 780 дол. США 01.02.2016 29.09.2021 Надання адресної технічної допомоги у сфері замісної підтримуючої терапії (ЗПТ) в Україні для забезпечення стійкого розвитку ЗПТ, покращення якості лікування та досягнення довгострокових позитивних результатів у стані здоров'я пацієнтів ЗПТ

«Підтримка системи епідеміологічного нагляду за ВІЛ і системи управління/поліпшення якості лабораторій Міністерства охорони здоров'я України, покращення використання стратегічної інформації та pозбудова потенціалу громадської охорони здоров'я в рамках Надзвичайної ініціативи Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR)» Уряд США через Центри профілактики та боротьби із захворюваннями США (CDC) Департаменту охорони здоров’я та соціального забезпечення США (DHHS) Державна установа "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" Державна установа "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" 4 978 540 дол.США 30.09.2016 29.03.2022 Досягнення стійкого контролю над епідемією ВІЛ та максимізація Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом поліпшення використання стратегічної інформації щодо ВІЛ, посилення системи епідеміологічного нагляду за ВІЛ та впровадження системи управління/поліпшення якості лабораторій

Посилення спроможності лікування ВІЛ/СНІДу в рамках надзвичайної ініціативи Президента США з надання допомоги з ВІЛ/СНІД (PEPFAR) Уряд США через Департамент охорони здоров’я та соціального забезпечення США (DHHS) / Центри контролю та профілактики захворювань (CDC) Державна установа "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" Державна установа "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" 5 228 894 дол. США 01.04.2017 29.09.2022 Підтримка безперервного розвитку національної політики з надання АРТ та відповідних національних органів з розвитку науково обгрунтованих клінічних рекомендацій стосовно АРТ заснованих на чинних міжнародних керівництвах;

надання підтримки сайтам АРТ в 12 областях та забезпечення сталого впровадження вдосконалених національних керівництв та інноваційних моделей надання послуг;

створення організаційного і технічного потенціалу ЦГЗ з метою розвитку АРТ політики і забезпечення високого рівня технічної підтримки та нагляду з метою розширення і розвитку мережі обласних і районних сайтів

Підтримка організацій - лідерів у протидії корупції в Україні "ВзаємоДія" Уряд США через Агентство США з міжнародного розвитку Менеджмент Сістемс Інтернешнл, Інк. Міністерство охорони здоров’я України,

Міністерство інфрастуктури України,

Міністерство цифрової трансформації України,

Національне агенство з питань запобігання корупції,

Сумська обласна державна адміністрація,

Дрогобицька міська рада,

Національне агенство з питань державної служби,

Громадянська організація "Канцелярська сотня", м. Київ,

Покровська міська рада Дніпропетровської області,

Хмельницька міська рада,

Мукачівська міська рада,

Первомайська міська рада Харківської області,

ГО "Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції", м. Київ,

ГО "Центр протидії корупції", м. Київ,

ГО "Центр політичних студій та аналітики "Ейдос", м. Київ,

ГО "ЕдКемп Україна", м. Харків,

ГО "Трансперенсі Інтернешнл Україна", м. Київ,

ГО "Український Кризовий Медіа-центр", м. Київ 17 978 783 дол. США 14.06.2017 13.06.2022 Відсутні

Безпечні, фінансово доступні та ефективні лікарські засоби для українців (Безпечні та доступні ліки) - SAFE Med Уряд США через Агентство США з міжнародного розвитку Management Sciences for Health, Inc. Міністерство охорони здоров'я України,

Національна служба здоров'я України,

Департамент охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації,

ДП "Медичні закупівлі України"

ДУ "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" 19 434 000 дол. США 01.09.2017 30.08.2022 Посилення фармацевтичної системи України задля забезпечення прозорості та економічної доцільності для досягнення бажаних результатів заходів охорони здоров'я

HealthLink: Посилення зусиль з протидії ВІЛ/СНІДу в Україні Уряд США через Агентство США з міжнародного розвитку Благодійна організаціяя "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД"

Міжнародний благодійний фонд "Альянс громадського здоров'я" Національна служба здоров'я України,

благодійні організації/фонди, які працюють у сфері ВІЛ/СНІД,

неурядові та неприбуткові організації, які працюють у сфері ВІЛ/СНІДу та /або у сфері моніторингу державних закупівель 25 000 000 дол. США 28.09.2017 27.09.2022 Покращення доступу людей, які живуть з ВІЛ та ключових груп до якісних послуг з профілактики та лікування ВІЛ

Підтримка реформи охорони здоров'я Уряд США через Агентство США з міжнародного розвитку Deloitte Consulting Oversees Projects LLP, Deloitte & Touche, LLC, Palladium International, LLC Міністерство охорони здоров'я України

Національна служба здоров'я України 28 811 167 дол. США 27.04.2018 26.04.2023 Підтримка прозорої, підзвітної та ефективної системи охорони здоров'я, яка здатна задовольняти потреби населення України в охороні здоров'я

Підтримка розвитку інфраструктури електронної системи охорони здоров'я в Україні Уряд США через Агентство США з міжнародного розвитку Благодійна організаціяя "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" Міністерство охорони здоров’я України

Національна служба здоров'я України

ДП "Електронне здоров'я" 5 000 000 дол.США 28.09.2018 27.09.2021 Розбудова спроможностей та посилення можливостей Міністерства охорони здоров'я України, Національної служби здоров'я України та ДП "Електронне здоров'я" для забезпечення стабільного розвитку функціонування електронної системи охорони здоров'я, а також стимулювання розвитку орієнтованої на пацієнта комплексної системи електронних послуг та рішень у галузі охорони здоров'я

Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні Уряд США через Агентство США з міжнародного розвитку PATH Комунальне неприбуткове підприємство «Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр» Миколаївської обласної ради,

Комунальне некомерційне підприємство «Маріупольський міський протитуберкульозний диспансер»,

Комунальне підприємство «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об’єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради»,

Департамент охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації,

Комунальний заклад Полтавської обласної ради «Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер»,

Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»,

Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України»,

Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради «Київський Обласний Фтизіатричний Центр»,

Департамент охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації,

Комунальне некомерційне підприємство «Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер»,

Управління охорони здоров’я Черкаської обласної державної адміністрації,

Комунальне некомерційне підприємство «Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер» Черкаської обласної ради,

Комунальне неприбуткове підприємство "Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр" («ЦЕНТР ЛЕГЕНЕВОГО ЗДОРОВ’Я»),

Департамент охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації,

Департамент охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації,

Комунальне некомерційне підприємство «Одеський обласний центр соціально значущих хвороб Одеської обласної ради»,

Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» Запорізької обласної ради,

Комунальне некомерційне підприємство «Фтизіопульмонологічний медичний центр» Херсонської обласної ради,

Департамент охорони здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації,

Управління охорони здоров’я Миколаївської обласної державної адміністрації,

Департамент охорони здоров’я Кіровоградської обласної державної адміністрації,

Комунальне некомерційне підприємство «Кіровоградський обласний протитуберкульозний диспансер» Кіровоградської обласної ради,

Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації,

Комунальне неприбуткове підприємство «Чернігівський обласний медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб» Чернігівської обласної ради

Державна установа «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України»

Управління охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації

Державна установа «Івано-Франківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України»

Державна установа «Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» 25 499 451 дол. США 01.10.2019 30.09.2024 Зменшення тягаря туберкульозу в Україні шляхом профілактики, раннього виявлення захворювання та належного лікування хворих на туберкульоз, хіміорезистентний туберкульоз та ко-інфекцію ТБ/ВІЛ

Психічне здоров'я для України Уряд Швейцарської Конфедерації через Швейцарську агенцію з розвитку та співробітництва Міністерства закордонних справ Швейцарії Джі Еф Ей Консалтинг Груп ГмбХ (GFA Consulting Group GmbH) Державна установа "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров'я України" 3 000 000 швейцарських франків 01.10.2019 30.09.2023 Зміцнення системи охорони психічного здоров'я задля покращення якості послуг та життя для людей із проблемами психічного здоров'я в Україні

ACCESS Pro: Доступ спільнот до лікування ВІЛ через зміцнення інформаційних систем та покращення доступу до послуг Уряд США через Департамент охорони здоров'я та соціального забезпечення США (DHHS) / Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC) Благодійна організаціяя "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" Благодійна організаціяя "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД",

Національна служба здоров'я України,

Державна установа "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" 4 565 390 дол. США 01.04.2018 29.09.2023 Підвищення якості та стабільності медичного догляду за ВІЛ-інфікованими особами в Україні шляхом застосування сучасних інформаційних систем, поліпшення надання медичної допомоги та соціальних послуг у сфері ВІЛ/СНІД

Протидія загрозам особливо небезпечних патогенів в Україні Уряд США через Міністерство оборони США/Агентство зменшення загрози СН2М HILL, INC Національна академія аграрних наук України м. Київ

Інститут ветеринарної медицини НААН України м. Київ

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи м. Київ

Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів м. Київ

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України м. Харків

Одеська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів смт Хлібодарське, Одеська обл.

ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» м. Київ

ДУ «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» м. Харків

ДУ «Український науково-дослідний протичумний інститут ім. І. І. Мечнікова Міністерства охорони здоров’я України» м. Одеса

ДУ «Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» м. Львів

Науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету імені Д. Галицького м. Львів

10 регіональне санітарно-епідеміологічне управління Міністерства оборони України м. Київ

27 регіональне санітарно-епідеміологічне управління Міністерства оборони України м. Одеса

28 регіональне санітарно-епідеміологічне управління Міністерства оборони України м. Львів

108 регіональне санітарно-епідеміологічне управління Міністерства оборони України м. Харків 11 646 607,85 дол. США 01.07.2020 30.06.2023 Покращення спроможності бенефіціарів та реципієнтів щодо виявлення та реагування на спалахи особливо небезпечних інфекційних хвороб, сприяння у розробці законодавства у сфері біозахисту. забезпечення життєдіяльності попередньо побудованих/модернізованих лабораторій, розробка та запровадження спільних науково-дослідницьких проектів, підтримка участі українських науковців в міжнародних конференціях

Підвищення обізнаності, освіта та навчання фахівців медико-біологічних наук з біологічної безпеки та біологічного захисту Координатор проєктів ОБСЄ в Україні Координатор проєктів ОБСЄ в Україні Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна Національної академії наук України 320 679 євро 01.06.2020 31.05.2023 Покращення біологічної безпеки, захисту біоетики в Україні шляхом навчання фахівців медико-біологічних наук з біологічної безпеки та біологічного захисту, забезпечення сталості національної системи навчання

Гармонізація чинних нормативно-правових актів з біологічної безпеки та біологічного захисту з міжнародними стандартами Координатор проєктів ОБСЄ в Україні Координатор проєктів ОБСЄ в Україні Міністерство охорони здоров’я України 211 646 євро 23.10.2020 31.05.2022 Посилення системи біологічної безпеки та біологічного захисту України шляхом вдосконалення національної регуляторної бази

Надання підтримки Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України для зміцнення та розбудови спроможності системи охорони здоров'я для здійснення кращого моніторингу, епідеміологічного нагляду, реагування на спалахи захворювання та їхньої профілактики Уряд США через Департамент охорони здоров'я та соціального забезпечення США (DHHS) / Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC) Державна установа "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" Державна установа "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" 2 079 500 дол. США 30.09.2020 29.09.2025 Консолідація та посилення функцій охорони здоров'я Центру громадського здоров'я МОЗ України як національного інституту охорони здоров'я, який сприятиме зміцненню системи охорони здоров'я

Удосконалення каскаду лікування ВІЛ для ключових груп населення шляхом диференційованого виявлення нових випадків та залучення до лікування, нарощення потенціалу ДУ “Центр громадського здоров'я МОЗ України” та стратегічної інформації в Україні Уряд США через Департамент охорони здоров'я та соціального забезпечення США (DHHS) / Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC) Міжнародний благодійний фонд “Альянс громадського здоров’я” Державна установа “Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України” 9 500 000 дол. США 30.09.2019 29.09.2024 Запровадження на національному рівні стійких моделей тестування на ВІЛ-інфекцію та надання послуг лікування, забезпечення підготовки професійних кадрів на національному та регіональному рівнях

Впровадження єдиної системи санітарно-епідеміологічного контролю в Україні, етап 2 Уряд США через Міністерство оборони США/Агентство зменшення загрози Black & Veatch Special Projects Corp. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів м. Київ

Національна академія аграрних наук України м. Київ

Інститут ветеринарної медицини НААН України м. Київ

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи м. Київ

Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів м. Київ

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України м. Харків

Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» м. Київ

Державна установа «Київський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» м. Київ

Державна установа «Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» м. Київ

Державна установа «Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» м. Дніпро

Державна установа «Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» м. Львів

Державна установа «Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» м. Одеса

Державна установа «Український науково-дослідний протичумний інститут імені І.І. Мечнікова Міністерства охорони здоров’я України» м. Одеса 710 000 дол. США 01.08.2019 31.07.2024 Розширення можливостей лабораторної мережі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів і Національної академії аграрних наук України на всіх адміністративних рівнях з метою своєчасного виявлення та реагування на спалахи хвороб тварин та контролю за патогенами шляхом впровадження електронної інтегровавної системи спостереження за захворюваннями та системи контролю патогенів

Супровід урядових реформ в Україні (SURGe) Уряд Канади через Міністерство міжнародних справ Канади Alinea International Ltd Секретаріат Кабінету Міністрів України

Міністерство цифрової трансформації України

Міністерство юстиції України

Міністерство охорони здоров’я України

Державне підприємство «Електронне здоров’я»

Національна служба здоров'я України"

Львівська обласна державна адміністрація

Чернігівська обласна державна адміністрація

Громадська організація "Фонд експертної підтримки врядування та економічного розвитку" 24 976 411 канадських доларів 30.09.2019 31.12.2024 Розвиток адміністративних послуг та їх цифровізація (пріоритет 2.1.); Соціальні стандарти та якісні послуги (пріоритет 10.1.); Сімейна політика, захист прав дітей (пріоритет 10.5.) Медична реформа (пріоритет 12.1.) Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 471 Верховенство права та повага до прав людини і основоположних свобод (стаття 14); Боротьба зі злочинністю та корупцією (стаття 22) розділу III «Юстиція, свобода та безпека»; Освіта, навчання та молодь (глава 23 розділу V «Економічне та галузеве співробітництво») Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони Розвиток ефективної та спроможної системи підтримки зростання дітей у сім'ї (ціль 2); Забезпечення якісного альтернативного догляду дітей, які залишилися без піклування батьків, з метою запобігання потраплянню таких дітей до закладів інституційного догляду та виховання дітей (ціль 3) Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 No 526-р Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах; Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів (стратегічні цілі І та ІІ) Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695

Співпраця з Україною у сфері охорони здоров'я Уряд Королівства Норвегія через Міністерство закордонних справ Королівства Норвегія Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб Королівства Норвегія, Норвезький інститут громадського здоров'я Державна установа "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" 36 704 000 норвезьких крон 01.01.2020 31.12.2022 Покращення стану психічного та фізичного здоров'я, зміцнення потенціалу сфери проекту охорони здоров'я в надзвичайних ситуаціях та покращення систем контролю за (програми) інфекційними захворюваннями й доступу до медичних даних в Україні Розбудова системи громадського здоров'я для оцінювання стану здоров'я стратегічного населення та оперативного виявлення загроз для українців (пріоритет 12.2) Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 No 471.

Сторони розвивають співробітництво в галузі охорони здоров'я з метою підвищення рівня його безпеки та захисту здоров'я людини як передумови сталого розвитку та економічного зростання (ст. 426 Глави 22 «Громадське здоров'я») Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Зміцнення Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в

Україні Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (за рахунок коштів Глобального

фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією) Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй Міністерство охорони здоров'я України 300 000,00 доларів США 01.01.2020 31.12.2022 Зміцнення потенціалу Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ інфекції/СНІДу в здійсненні Координаційного механізму країни відповідно вимог та рекомендацій Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією

Партнерства з питань всесвітньої медичної безпеки: розширення та (програми):

покращення стратегій і систем лабораторій громадського здоров'я Уряд США через Департамент охорони здоров'я та соціального забезпечення США (DHHS)/Центри контролю та профілактики захворювань (CDC) Асоціація лабораторій громадського здоров'я (АЛГЗ) Державна установа “Центр громадського здоров'я Міністерства охорони

здоров'я України” 1 648 215 дол. США 30.09.2020 29.09.2025 Вдосконалення кадрового потенціалу лабораторій громадського здоров'я, покращення систем управління якістю у лабораторіях і посилення готовності лабораторій до надзвичайних ситуацій та реагування під час спалахів