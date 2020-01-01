Науково-дослідні установи
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Оголошення про проведення конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації у 2019 році.
Науково-дослідні установи
|Назва
|Адреса
|Телефон
|Посилання
|Державна установа "Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров'я України"
|65014, м. Одеса, Лермонтовський пров., 6
|Телефон: +380 48 728 06 53, +380 48 728 62 41
Факс: +380 48 728 62 41
|mrik@kurort.odessa.net
|kurort.gov.ua
|Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України"
|65039, м. Одеса, вул. Канатна, 92
|Телефон: +380 048 728 14 52, +380 048 722 53 64
Факс: +380 048 728 14 52
|badiuk_ns@ukr.net, lebedeva@medtrans.com.ua
|www.medtrans.com.ua
|Державна установа "Український науково-дослідний протичумний інститут імені І.І. Мечнікова" МОЗ України
|65003, м. Одеса, вул. Церковна, 2/4
|Телефон: +380 48 723 81 72, +380 48 721 67 70
Факс: +380 48 721 67 70
|info_urapi@odessa.gov.ua
|Державне підприємство "Український науково-дослiдний iнститут промислової медицини"
|50096, м. Кривий Ріг, вул. Виноградова, 40
|Телефон: +380 564 94 72 18, +380 56 494 72 16
Факс: +380 56 453 21 85, +380 56 453 01 48
|ndiprommed@gmail.com
|Державна установа "Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни Міністерства охорони здоров'я України"
|79005, м. Львів, вул. Зелена, 12
|Телефон: +380 32 260 12 00, +380 32 276 30 67, +380 32 260 11 69
Факс: +380 32 260 11 69
|epidem@mail.lviv.ua
|Державне підприємство "Науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості Мiнiстерства охорони здоров'я України"
|85110, Донецька область, м. Костянтинівка, пл. Перемоги, 8
|Телефон: +380 95 429 52 10, +380 50 346 95 05
|niimep@ukr.net
|Державний заклад "Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр Мiнiстерства охорони здоров'я України"
|85110, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. О. Невського, 14
|Телефон: +380 62 722 55 00, +380 62 722 55 17
Факс: +380 62 722 55 00
|rdckonst@ukr.net
|Державна установа "Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров'я України"
|49027, м. Дніпро, вул. Ф. Макаревського, 1-а
|Телефон: +380 56 745 54 63, +380 56 744 86 26
Факс: (056) 744-86-26
|undimspi@i.ua
|Державна установа "Науково-практичний медичний центр "Реабілітація" Міністерства охорони здоров'я України"
|88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Великокам'яна, 10
|Телефон: +380 31 263 74 62
Факс: +380 31 263 74 62
|isl@rehab.uzhgorod.ua
|www.rehab.uzhgorod.ua
|Національний інститут раку
|03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43
|Телефон: +380 44 259 01 86, +380 44 259 02 73
Факс: +380 44 259 02 73
|info@unci.org.ua
|unci.org.ua