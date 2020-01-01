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Науково-дослідні установи

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Оголошення про проведення конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації у 2019 році.

Науково-дослідні установи
НазваАдресаТелефонE-mailПосилання
Державна установа "Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров'я України"65014, м. Одеса, Лермонтовський пров., 6Телефон: +380 48 728 06 53, +380 48 728 62 41
Факс: +380 48 728 62 41		mrik@kurort.odessa.netkurort.gov.ua
Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України"65039, м. Одеса, вул. Канатна, 92Телефон: +380 048 728 14 52, +380 048 722 53 64
Факс: +380 048 728 14 52		badiuk_ns@ukr.net, lebedeva@medtrans.com.uawww.medtrans.com.ua
Державна установа "Український науково-дослідний протичумний інститут імені І.І. Мечнікова" МОЗ України65003, м. Одеса, вул. Церковна, 2/4Телефон: +380 48 723 81 72, +380 48 721 67 70
Факс: +380 48 721 67 70		info_urapi@odessa.gov.ua
Державне підприємство "Український науково-дослiдний iнститут промислової медицини"50096, м. Кривий Ріг, вул. Виноградова, 40Телефон: +380 564 94 72 18, +380 56 494 72 16
Факс: +380 56 453 21 85, +380 56 453 01 48		ndiprommed@gmail.com
Державна установа "Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни Міністерства охорони здоров'я України"79005, м. Львів, вул. Зелена, 12Телефон: +380 32 260 12 00, +380 32 276 30 67, +380 32 260 11 69
Факс: +380 32 260 11 69		epidem@mail.lviv.ua
Державне підприємство "Науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості Мiнiстерства охорони здоров'я України"85110, Донецька область, м. Костянтинівка, пл. Перемоги, 8Телефон: +380 95 429 52 10, +380 50 346 95 05niimep@ukr.net
Державний заклад "Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр Мiнiстерства охорони здоров'я України"85110, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. О. Невського, 14Телефон: +380 62 722 55 00, +380 62 722 55 17
Факс: +380 62 722 55 00		rdckonst@ukr.net
Державна установа "Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров'я України"49027, м. Дніпро, вул. Ф. Макаревського, 1-аТелефон: +380 56 745 54 63, +380 56 744 86 26
Факс: (056) 744-86-26		undimspi@i.ua
Державна установа "Науково-практичний медичний центр "Реабілітація" Міністерства охорони здоров'я України"88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Великокам'яна, 10Телефон: +380 31 263 74 62
Факс: +380 31 263 74 62		isl@rehab.uzhgorod.uawww.rehab.uzhgorod.ua
Національний інститут раку03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43Телефон: +380 44 259 01 86, +380 44 259 02 73
Факс: +380 44 259 02 73		info@unci.org.uaunci.org.ua