Пошук
Контакт-центр МОЗ з питань COVID-19
0 800 60 20 19
для людей з порушенням зору
Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Офіційні документи

Категорії
  1. Положення та склад Національної ради
  2. Стратегія інформаційного розвитку Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
  3. Положення про уникнення конфлікту інтересів
  4. Регламент Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
  5. Порядок ротації членів Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
  6. Кодекс етичної поведінки для членів Координаційних механізмів країн

 

Оновлені політики Глобального фонду щодо Координаційних механізмів країн

Директивні вказівки для Координаційних механізмів країн: залучення.

Директивні вказівки для Координаційних механізмів країн: операційна діяльність.

Керівні вказівки для Координаційних механізмів країн: позиціонування.

Директивні вказівки для Координаційних механізмів країн: нагляд.

Керівні вказівки для Координаційних механізмів країн: нагляд. Додаток 1 - Процес нагляду.

Керівні вказівки для Координаційних механізмів країн: нагляд. Додаток 2 - Нагляд протягом життєвого циклу гранту.

Директивні вказівки для Координаційних механізмів країн: нагляд. Додаток 3 - План нагляду: фактори, які необхідно враховувати, та рекомендовані розділи.

Директивні вказівки для Координаційних механізмів країн: нагляд. Додаток 4 - Комісія з нагляду: роль, склад і обсяг роботи.

Директивні вказівки для Координаційних механізмів країн: нагляд. Додаток 5 - Технічне завдання: спеціаліст з нагляду/забезпечення переходу.

Технічне завдання – Форма для укладання контрактів зі співробітниками Секретаріату КМК – Виконавчий секретар.