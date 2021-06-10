Пошук
Інформація про COVID-19
Контакт-центр МОЗ з питань COVID-19
0 800 60 20 19
для людей з порушенням зору
Інформація про COVID-19
Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Подача документів на ліцензування

Категорії
Подача документів на ліцензування
Перелік та порядок подачі документів на отримання ліцензії за видами діяльності (pdf, 1 Мб)
10 червня 2021
Прийом документів з питань ліцензування нарочно Центром адміністративних послуг МОЗ «Єдине вікно» (pdf, 427 Кб)
10 червня 2021