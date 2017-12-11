Правова основа

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РЕГЛАМЕНТ Громадської Ради при Міністерстві охорони здоров'я України (docx, 43 Кб)
11 грудня 2017
ПОЛОЖЕННЯ про Громадську Раду при Міністерстві охорони здоров'я України (docx, 34 Кб)
11 грудня 2017
Наказ МОЗ України від 28.02.2017 №191 "Про створення Ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я України" (pdf, 285 Кб)
11 грудня 2017
Додаток 1 до Наказу МОЗ України від 28.02.2017 №191 (pdf, 97 Кб)
11 грудня 2017
Додаток 2 до Наказу МОЗ України від 28.02.2017 №191 (pdf, 81 Кб)
11 грудня 2017
Наказ МОЗ України від 18.05.2017 № 534 "Про затвердження складу Громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я України" (pdf, 174 Кб)
11 грудня 2017
Додаток до Наказу МОЗ України від 18.05.2017 № 534 (pdf, 145 Кб)
11 грудня 2017
Наказ МОЗ України від 20.04.2015 № 226 "Про затвердження складу Громадської ради при Міністерстві охорони здоров'я України" (pdf, 296 Кб)
11 грудня 2017
Додаток до Наказу МОЗ України від 20.04.2015 № 226 (pdf, 154 Кб)
11 грудня 2017
Наказ МОЗ України від 06.02.2015 № 57 "Про створення Ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при Міністерстві охорони здоров'я України" (pdf, 301 Кб)
11 грудня 2017
Додаток 1 до Наказу МОЗ України від 06.02.2015 № 57 (pdf, 114 Кб)
11 грудня 2017
Додаток 2 до Наказу МОЗ України від 06.02.2015 № 57 (pdf, 113 Кб)
11 грудня 2017
Наказ МОЗ України від 22.12.2014 № 989 "Про припинення повноважень Громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я України" (pdf, 295 Кб)
11 грудня 2017

 

Документи, що змінюють даний документ:

 

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Документи, що змінюють даний документ
Постанова КМУ від 26.11.2014 № 688 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996"