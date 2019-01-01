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Усе про вакцини від COVID-19 в Україні: CoronaVac/Sinovac

Усе про вакцини від COVID-19 в Україні: CoronaVac/Sinovac

8 жовтня
Усе про вакцини від COVID-19 в Україні: CoronaVac/Sinovac 8 жовтня
Усе про вакцини від COVID-19 в Україні: AstraZeneca
Усе про вакцини від COVID-19 в Україні: AstraZeneca 29 вересня
98% госпіталізованих із COVID-19 в Україні — невакциновані
98% госпіталізованих із COVID-19 в Україні — невакциновані 20 вересня
Останні новини
Усе про вакцини від COVID-19 в Україні: CoronaVac/Sinovac
13:59
Ознаки для визначення регіону зі значним поширенням COVID-19
08:40
Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19
08:30
МОЗ оновив cтандарти охорони здоров’я при туберкульозі
7/10
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05 жовт. 12:05
Повідомлення про присудження контракту
04 жовт. 17:10
Протидія підробці COVID-сертифікатів в Україні: брифінг МОЗ, Мінцифри та Кіберполіції
04 жовт. 16:55
МОЗ та Бюро ВООЗ в Україні проводять захід "Рівний доступ до послуг з психічного здоров’я та роль первинної медичної допомоги"
Інтерв'ю
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Що страшніше: наслідки після COVID-19 чи побічні ефекти від вакцини?
Що страшніше: наслідки після COVID-19 чи побічні ефекти від вакцини? 2 ключові причини, чому деякі українці досі не вакциновані – це страх, що вакцини від COVID-19 нібито недостатньо неперевірені та є можливість побічних реакцій на вакцину. Через те, що вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2 подекуди викликають легкі та помірні побічні ефекти, багато людей досі бояться робити щеплення від COVID-19 та вважають, що краще ризикнути захворіти на коронавірусну хворобу, ніж ризикнути отримати ускладнення внаслідок вакцинації. Але чи насправді ризики від вакцинації співставні з ризиками від самої хвороби?
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Вакцинація буксує. Головний санлікар про агресивну прищеплювальну кампанію та осінній спалах COVID-19
Вакцинація буксує. Головний санлікар про агресивну прищеплювальну кампанію та осінній спалах COVID-19 Чи будуть в Україні викидати протерміновану вакцину, чому мільйони українців не довіряють лікарям і яке навантаження на систему охорони здоров'я стане надкритичним? Про це Фокус поговорив з Ігорем Кузіним, головним санітарним лікарем України та заступником міністра охорони здоров'я.
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Іван Задворних: "Існує стереотип, що за межами України ліки набагато кращі. Але це не так"
Іван Задворних: "Існує стереотип, що за межами України ліки набагато кращі. Але це не так" Кожну третю суботу вересня в Україні відзначається День фармацевтичного працівника, і після професійного свята ми поговорили про те, як позначиться на роботі фармгалузі законопроект «Про лікарські засоби», чи буде перехідний період у електронних рецептів, без яких фармацевти вже з квітня не зможуть продати ліки і про те, чому українські ліки користуються попитом за кордоном з в.о. генерального директора Директорату фармацевтичного забезпечення МОЗ України Іваном Задворних.
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01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7 Тел.+38 044 253 69 75

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