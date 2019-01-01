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Усе про вакцини від COVID-19 в Україні: CoronaVac/Sinovac8 жовтня
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ДокладнішеЩо страшніше: наслідки після COVID-19 чи побічні ефекти від вакцини? 2 ключові причини, чому деякі українці досі не вакциновані – це страх, що вакцини від COVID-19 нібито недостатньо неперевірені та є можливість побічних реакцій на вакцину. Через те, що вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2 подекуди викликають легкі та помірні побічні ефекти, багато людей досі бояться робити щеплення від COVID-19 та вважають, що краще ризикнути захворіти на коронавірусну хворобу, ніж ризикнути отримати ускладнення внаслідок вакцинації. Але чи насправді ризики від вакцинації співставні з ризиками від самої хвороби?
ДокладнішеВакцинація буксує. Головний санлікар про агресивну прищеплювальну кампанію та осінній спалах COVID-19 Чи будуть в Україні викидати протерміновану вакцину, чому мільйони українців не довіряють лікарям і яке навантаження на систему охорони здоров'я стане надкритичним? Про це Фокус поговорив з Ігорем Кузіним, головним санітарним лікарем України та заступником міністра охорони здоров'я.
ДокладнішеІван Задворних: "Існує стереотип, що за межами України ліки набагато кращі. Але це не так" Кожну третю суботу вересня в Україні відзначається День фармацевтичного працівника, і після професійного свята ми поговорили про те, як позначиться на роботі фармгалузі законопроект «Про лікарські засоби», чи буде перехідний період у електронних рецептів, без яких фармацевти вже з квітня не зможуть продати ліки і про те, чому українські ліки користуються попитом за кордоном з в.о. генерального директора Директорату фармацевтичного забезпечення МОЗ України Іваном Задворних.
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