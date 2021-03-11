Реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби
Категорії
- Акредитація закладу
- Ліцензування
- Державний нагляд (контроль)
- Контроль якості надання медичної допомоги
- Реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби
- Реєстр оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення
- Державний реєстр медичної техніки та виробів медичного призначення
- Державний реєстр лікарських засобів України
Юридичні підстави ведення та використання реєстру:
Постанова КМУ від 02.07.2014 № 240 "Про референтне ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів" та наказ МОЗ України від 18.08.2014 № 574 "Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 вересня 2014 року за № 1097/25874.
Документи
Наказ МОЗ України від 11.03.2021 № 434 "Про декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 09 березня 2021 року та внесення їх до реєстру та внесення змін до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби" (pdf, 278 Кб)
11 березня 2021