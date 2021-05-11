Результати конкурсів

Результати конкурсу за 2021 рік

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби апарату Міністерства охорони здоров’я України (наказ МОЗ від 06.04.2021 № 129-к «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» в апараті Міністерства охорони здоров’я України)

Додаток 1

Додаток 2

Результати конкурсу за 2019 рік

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби апарату Міністерства охорони здоров’я України (наказ МОЗ України від 01.10.2019 № 2001 "Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади")

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби Міністерства охорони здоров’я України, згідно Листа МОЗ № 11.4-01/41057/2-19 від 17.09.2019 «Про надання інформації щодо результатів конкурсу»

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад фахівців з питань реформ Міністерства охорони здоров’я України, згідно Листа МОЗ № 11.4-01/36881/2-19 від 01.08.2019 "Про надання інформації щодо результатів конкурсу"​

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад фахівців з питань реформ Міністерства охорони здоров’я України, згідно Листа МОЗ № 11.4-01/35778/2-19 від 19.07.2019 "Про надання інформації щодо результатів конкурсу"

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби Міністерства охорони здоров’я України, згідно Листа МОЗ № 11.4-01/287/17532 від 05.07.2019 «Про надання інформації щодо результатів конкурсу»

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби Міністерства охорони здоров’я України, згідно Листа МОЗ № 11.4-01/216/11151 від 26.04.2019 «Про надання інформації щодо результатів конкурсу»

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад фахівців з питань реформ Міністерства охорони здоров’я України, згідно Листа МОЗ № 11.4-01/1347381 від 20.03.2019 "Про надання інформації щодо результатів конкурсу"

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад фахівців з питань реформ Міністерства охорони здоров’я України, згідно Листа МОЗ № 11.4-01/57/5015 від 25.02.2019 "Про надання інформації щодо результатів конкурсу"

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби Міністерства охорони здоров’я України, згідно Листа МОЗ № 11.4-01/52/3818 від 13.02.2019 «Про надання інформації щодо результатів конкурсу»

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби Міністерства охорони здоров’я України, згідно Листа МОЗ № 11.4-01/1/1 від 02.01.2019 «Про надання інформації щодо результатів конкурсу»

Результати конкурсу за 2018 рік

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби Міністерства охорони здоров’я України, згідно Листа МОЗ № 11.4-01/305/28817 від 31.10.2018 «Про надання інформації щодо результатів конкурсу»

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби Міністерства охорони здоров’я України, згідно Листа МОЗ № 11.4-01/304/28816 від 31.10.2018 «Про надання інформації щодо результатів конкурсу»

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби Міністерства охорони здоров’я України, згідно Листа МОЗ № 11.4-01/210/23054 від 03.09.2018 «Про надання інформації щодо результатів конкурсу»

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби Міністерства охорони здоров’я України, згідно Листа МОЗ № 11.4-01/143/17869 від 16.07.2018 «Про надання інформації щодо результатів конкурсу»

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад фахівців з питань реформ Міністерства охорони здоров’я України, згідно Листа МОЗ № 11.4-01/130/17056 від 06.07.2018 «Про надання інформації щодо результатів конкурсу»

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад фахівців з питань реформ Міністерства охорони здоров’я України, згідно Листа МОЗ № 11.4-01/129/17055 від 06.07.2018 «Про надання інформації щодо результатів конкурсу»

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби Міністерства охорони здоров’я України, згідно Листа МОЗ № 11.4-01/92/12399 від 17.05.2018 «Про надання інформації щодо результатів конкурсу»

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад фахівців з питань реформ Міністерства охорони здоров’я України, згідно Листа МОЗ № 11.4-01/57/9820 від 17.04.2018 «Про надання інформації щодо результатів конкурсу»

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад фахівців з питань реформ Міністерства охорони здоров’я України, згідно Листа МОЗ № 11.4-01/49/9059 від 10.04.2018 «Про надання інформації щодо результатів конкурсу»

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби Міністерства охорони здоров’я України, згідно Листа МОЗ № 11.4-01/15/5069 від 27.02.2018 «Про надання інформації щодо результатів конкурсу»

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби Міністерства охорони здоров’я України, згідно Листа МОЗ № 11.4-01/508/1286 від 18.01.2018 «Про надання інформації щодо результатів конкурсу»

Результати конкурсу за 2017 рік

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад фахівців з питань реформ Міністерства охорони здоров’я України, згідно Листа МОЗ № 11.4-01/475/34018 від 21.12.2017 «Про надання інформації щодо результатів конкурсу»