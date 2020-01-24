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Секретаріат

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  1. Положення про Секретаріат Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

  2. Наказ МОЗ України від 24.01.2020 № 187 "Про організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

  3. Наказ МОЗ України від 18.06.2021 №1247 "Про внесення змін до наказу МОЗ України від 24 січня 2020 року №187"

Для забезпечення поточної діяльності Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу з метою ефективного виконання функцій, покладених на неї Кабінетом Міністрів України щодо визначення пріоритетів та забезпечення реалізації державної політики з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, консолідованого використання коштів, сприяння узгодженій діяльності органів державної влади, міжнародних та громадських організацій, проведення моніторингу виконання програм та здійснення заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, створено та організовано роботу Секретаріату Національної ради.

 

Діяльність Секретаріату Національної ради впроваджується за підтримки проекту ООН «Зміцнення Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу», який фінансується Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

 

Основні функції Секретаріату – інформаційний супровід, а також організаційне, методичне та технічне забезпечення діяльності Національної ради, Комітету з програмних питань, Комітету з регіональної політики, Комісії з нагляду за розробкою заявок, веденням переговорів та реалізацією Програм, які здійснюються за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

 

Адреса та телефон Секретаріату: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7, кім. 76 (МОЗ України)

 

Працівники Секретаріату Національної ради:

1.

Кравець Любов Петрівна

shnerenko@moz.gov.ua

liubov.kravets@undp.org

2.

Короєва Ірина Миколаївна

koroeva@moz.gov.ua

iryna.koroieva@undp.org