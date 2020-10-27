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Інформація про COVID-19
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Статті

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Як надавати екстрену медичну допомогу в разі алергічних реакцій та анафілаксії — розповідають фахівці Як надавати екстрену медичну допомогу в разі алергічних реакцій та анафілаксії — розповідають фахівці 11 лютого
Опитування провайдерів безперервного професійного розвитку Міністерство охорони здоров’я України з метою оцінки ринку провайдерів безперервного професійного розвитку (далі - БПР) проводить опитування організацій, які здійснювали таку діяльність у 2020 році. 9 лютого
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Експертна дискусія: досвід лікування хворих з COVID-19
Експертна дискусія: досвід лікування хворих з COVID-19 Перший вебінар із серії "Ведення пацієнта з підозрою або підтвердженим COVID-19" для керівників і медичних працівників закладів первинного рівня медичної допомоги та екстреної допомоги. 9 листопада
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Наказ МОЗ України від 27.10.2020 № 2438 "Про внесення змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)»"
Наказ МОЗ України від 27.10.2020 № 2438 "Про внесення змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)»" Наказ МОЗ України від 27.10.2020 № 2438 "Про внесення змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)»" 30 жовтня
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Корисна інформація для колег, залучених до надання медичної допомоги у сфері фізичної та реабілітаційної медицини
Корисна інформація для колег, залучених до надання медичної допомоги у сфері фізичної та реабілітаційної медицини Корисна інформація для колег, залучених до надання медичної допомоги у сфері фізичної та реабілітаційної медицини 26 жовтня
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Стандарти медичної допомоги «коронавірусна хвороба (COVID-19). Що змінилося?
Стандарти медичної допомоги «коронавірусна хвороба (COVID-19). Що змінилося? Стандарти медичної допомоги «коронавірусна хвороба (COVID-19) 5 жовтня
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МОЗ України оновило табелі оснащення всієї системи екстреної медичної допомоги
МОЗ України оновило табелі оснащення всієї системи екстреної медичної допомоги МОЗ України оновило табелі оснащення всієї системи екстреної медичної допомоги 11 червня
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Планову атестацію медпрацівників відтерміновано на період карантину
Планову атестацію медпрацівників відтерміновано на період карантину Також скасовується обмеження для частки дистанційного навчання у щорічному обов’язковому мінімумі балів безперервного професійного розвитку (БПР) на 2020 рік. Цього року лікарі зможуть максимально використовувати можливості онлайн ресурсів на обмеженому через епідемію COVID-19 ринку освітніх послуг. 3 червня
COVID-19: дистанційне навчання для медичних працівників і студентів-медиків Заклади медичної освіти, Центр громадського здоров’я МОЗ України, міжнародні й українські проєкти та організації підготували низку онлайн-курсів та тренінгів для медиків і студентів, як надавати медичну допомогу в період пандемії COVID-19 та пацієнтам з COVID-19. Розповідаємо про таке навчання. 29 квітня
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Яким має бути захист медперсоналу - рекомендації ВООЗ та CDC
Яким має бути захист медперсоналу - рекомендації ВООЗ та CDC Яким має бути захист медперсоналу - рекомендації ВООЗ та CDC 6 квітня