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Планову атестацію медпрацівників відтерміновано на період карантину Також скасовується обмеження для частки дистанційного навчання у щорічному обов’язковому мінімумі балів безперервного професійного розвитку (БПР) на 2020 рік. Цього року лікарі зможуть максимально використовувати можливості онлайн ресурсів на обмеженому через епідемію COVID-19 ринку освітніх послуг. 3 червня
COVID-19: дистанційне навчання для медичних працівників і студентів-медиків Заклади медичної освіти, Центр громадського здоров’я МОЗ України, міжнародні й українські проєкти та організації підготували низку онлайн-курсів та тренінгів для медиків і студентів, як надавати медичну допомогу в період пандемії COVID-19 та пацієнтам з COVID-19. Розповідаємо про таке навчання. 29 квітня