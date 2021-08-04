Заходи
Категорії
- Накази МОЗ
- Головний державний санітарний лікар України
- Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (COVID-19)
- Громадське обговорення
- Громадська рада МОЗ
- Громадська експертиза
- Документи з питань економіки та фінансів
- Національна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІД
- Документи
- Громадське обговорення (архів)
- Стратегічна екологічна оцінка
Заходи
- Звіт за результатами візиту Комісії з нагляду Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу (далі – Національна рада) до Дніпропетровської області 27-30 вересня 2021 року
- Звіт про результати моніторингового візиту Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ інфекції/СНІДу до міста Київської області 2-4 серпня 2021 року
- Звіт про результати моніторингового візиту Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ інфекції/СНІДу до Одеської області 28-29 вересня 2021 року
- Звіт про результати моніторингового візиту Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу до міста Києва 4-6 серпня 2021 року
- Звіт за результатами моніторингового візиту Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в Одеську область
- Резолюція за результатами робочої наради з секретарями регіональних рад з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ щодо запровадження нових регламентаційних документів регіональних рад від 26-27 березня 2019 року
- Звіт про результати моніторингового візиту Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу до Харківської області