Закупівлі ліків

Зведена інформація https://goo.gl/F2QAPp

ДЕТАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ ЗА ПРОГРАМАМИ

Назва програми Посилання на таблицю

V. Напрям “Централізована закупівля реактивів для проведення скринінгу новонароджених на фенілкетонурію та вроджений гіпотиреоз” https://goo.gl/4FzEhe

VI. Напрям “Централізована закупівля медикаментів для дітей, хворих на муковісцидоз” https://goo.gl/4FzEhe

VII. Напрям “Централізована закупівля медикаментів для дітей, хворих на первинні (вроджені) імунодефіцити” https://goo.gl/4FzEhe

VIII. Напрям “Централізована закупівля медикаментів для дітей, хворих на дитячий церебральний параліч” https://goo.gl/4FzEhe

IX. Напрям “Централізована закупівля медикаментів для дітей, хворих на нанізм різного походження” https://goo.gl/4FzEhe

X. Напрям “Централізована закупівля медикаментів для дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектра аутизму” https://goo.gl/4FzEhe

XI. Напрям “Централізована закупівля лікарських засобів для лікування дітей, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту” https://goo.gl/4FzEhe

XXXI. Напрям “Централізована закупівля медикаментів для дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит” https://goo.gl/4FzEhe

XXXIII. Напрям “Централізована закупівля медикаментів та витратних матеріалів для дитячого діалізу” https://goo.gl/4FzEhe

XXXIV. “Централізована закупівля лікарських засобів для забезпечення дітей, хворих на гемофілію типу A або B або хворобу Віллебранда” https://goo.gl/4FzEhe

XII. Напрям “Централізована закупівля медикаментів для громадян, які страждають на хворобу Гоше” https://goo.gl/1jjMKE

XIII. Напрям “Централізована закупівля медикаментів для громадян, які страждають на мукополісахаридоз” https://goo.gl/1jjMKE

XIV. Напрям “Централізована закупівля лікарських засобів та виробів медичного призначення для громадян, які страждають на бульозний епідермоліз” https://goo.gl/1jjMKE

XV. Напрям “Централізована закупівля медикаментів для громадян, які страждають на легеневу артеріальну гіпертензію” https://goo.gl/1jjMKE

XXX. Напрям. “Централізована закупівля медикаментів для громадян, які страждають на орфанні метаболічні захворювання” https://goo.gl/1jjMKE

II. Напрям “Централізована закупівля медикаментів та виробів медичного призначення для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації” https://goo.gl/Gy3HcU

IV. Напрям “Централізована закупівля лікарських засобів і виробів медичного призначення для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів” https://goo.gl/Gy3HcU

XVI. Напрям “Централізована закупівля антирезусного імуноглобуліну для запобігання гемолітичної хвороби новонароджених” https://goo.gl/Gy3HcU

XVII. Напрям “Централізована закупівля медикаментів та дрібного лабораторного інвентарю для забезпечення проведення лікування безплідності жінок методами допоміжних репродуктивних технологій” https://goo.gl/Gy3HcU

XX. Напрям “Централізована закупівля витратних матеріалів для лікування хворих методом перитонеального діалізу” https://goo.gl/Gy3HcU

XXI. Напрям “Централізована закупівля ендопротезів і наборів інструментів для імплантації” https://goo.gl/Gy3HcU

XXII. Напрям “Централізована закупівля медикаментів для лікування хворих на розсіяний склероз” https://goo.gl/Gy3HcU

XXIII. Напрям “Централізована закупівля витратних матеріалів для визначення рівня глюкози в крові, глікованого гемоглобіну” https://goo.gl/Gy3HcU

XXVII. Напрям “Репродуктивне здоров’я. Централізована закупівля контрацептивів для жінок з тяжкими захворюваннями” https://goo.gl/Gy3HcU

XXVIII. Напрям “Репродуктивне здоров’я. Централізована закупівля препаратів для надання невідкладної медичної допомоги при кровотечах” https://goo.gl/Gy3HcU

XXIX. Напрям “Репродуктивне здоров’я. Централізована закупівля препаратів для лікування дихальних розладів новонароджених” https://goo.gl/Gy3HcU

I. Напрям “Централізована закупівля імунобіологічних препаратів для проведення імунопрофілактики населення та виробів для забезпечення умов температурного контролю імунобіологічних препаратів” https://goo.gl/3uYSr8

III. Напрям “Централізована закупівля хіміотерапевтичних препаратів, радіофармпрепаратів та препаратів супроводу для лікування онкологічних хворих” https://goo.gl/3uYSr8

XVIII. Напрям “Централізована закупівля медикаментів для лікування дорослих хворих на гемофілію” https://goo.gl/3uYSr8

XIX. Напрям “Централізована закупівля лікарських засобів та виробів медичного призначення для закладів охорони здоров’я для забезпечення лікуванням хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями” https://goo.gl/3uYSr8

XXIV. Напрям “Централізована закупівля медикаментів для хворих на вірусні гепатити B і C” https://goo.gl/3uYSr8

XXVI. Напрям “Централізована закупівля тест-систем для діагностики ВІЛ-інфекції, супроводу антиреторовірусної терапії та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих, визначення резистентності вірусу, проведення референт-досліджень” https://goo.gl/3uYSr8

XXXII. “Централізована закупівля тестів, витратних матеріалів для діагностики туберкульозу” https://goo.gl/3uYSr8

XXXV. Напрям “Централізована закупівля лікарських засобів та виробів медичного призначення для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання” (Лікарські засоби) https://goo.gl/3uYSr8

XXXV. Напрям “Централізована закупівля лікарських засобів та виробів медичного призначення для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання” (Вироби медичного призначення) https://goo.gl/3uYSr8

XXXVI. Напрям “Централізована закупівля медикаментів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей (СНІД ліки)” https://goo.gl/3uYSr8

XXXVII. Напрям “Централізована закупівля медикаментів для замісної підтримуючої терапії” https://goo.gl/3uYSr8