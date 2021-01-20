Закупівлі ліків
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Детальна інформація щодо закупівель за бюджет 2016 року
Зведена інформація
ДЕТАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ ЗА ПРОГРАМАМИ
Назва програми
Посилання на таблицю
V. Напрям “Централізована закупівля реактивів для проведення скринінгу новонароджених на фенілкетонурію та вроджений гіпотиреоз”
VI. Напрям “Централізована закупівля медикаментів для дітей, хворих на муковісцидоз”
VII. Напрям “Централізована закупівля медикаментів для дітей, хворих на первинні (вроджені) імунодефіцити”
VIII. Напрям “Централізована закупівля медикаментів для дітей, хворих на дитячий церебральний параліч”
IX. Напрям “Централізована закупівля медикаментів для дітей, хворих на нанізм різного походження”
X. Напрям “Централізована закупівля медикаментів для дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектра аутизму”
XI. Напрям “Централізована закупівля лікарських засобів для лікування дітей, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту”
XXXI. Напрям “Централізована закупівля медикаментів для дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит”
XXXIII. Напрям “Централізована закупівля медикаментів та витратних матеріалів для дитячого діалізу”
XXXIV. “Централізована закупівля лікарських засобів для забезпечення дітей, хворих на гемофілію типу A або B або хворобу Віллебранда”
XII. Напрям “Централізована закупівля медикаментів для громадян, які страждають на хворобу Гоше”
XIII. Напрям “Централізована закупівля медикаментів для громадян, які страждають на мукополісахаридоз”
XIV. Напрям “Централізована закупівля лікарських засобів та виробів медичного призначення для громадян, які страждають на бульозний епідермоліз”
XV. Напрям “Централізована закупівля медикаментів для громадян, які страждають на легеневу артеріальну гіпертензію”
XXX. Напрям. “Централізована закупівля медикаментів для громадян, які страждають на орфанні метаболічні захворювання”
II. Напрям “Централізована закупівля медикаментів та виробів медичного призначення для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації”
IV. Напрям “Централізована закупівля лікарських засобів і виробів медичного призначення для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів”
XVI. Напрям “Централізована закупівля антирезусного імуноглобуліну для запобігання гемолітичної хвороби новонароджених”
XVII. Напрям “Централізована закупівля медикаментів та дрібного лабораторного інвентарю для забезпечення проведення лікування безплідності жінок методами допоміжних репродуктивних технологій”
XX. Напрям “Централізована закупівля витратних матеріалів для лікування хворих методом перитонеального діалізу”
XXI. Напрям “Централізована закупівля ендопротезів і наборів інструментів для імплантації”
XXII. Напрям “Централізована закупівля медикаментів для лікування хворих на розсіяний склероз”
XXIII. Напрям “Централізована закупівля витратних матеріалів для визначення рівня глюкози в крові, глікованого гемоглобіну”
XXVII. Напрям “Репродуктивне здоров’я. Централізована закупівля контрацептивів для жінок з тяжкими захворюваннями”
XXVIII. Напрям “Репродуктивне здоров’я. Централізована закупівля препаратів для надання невідкладної медичної допомоги при кровотечах”
XXIX. Напрям “Репродуктивне здоров’я. Централізована закупівля препаратів для лікування дихальних розладів новонароджених”
I. Напрям “Централізована закупівля імунобіологічних препаратів для проведення імунопрофілактики населення та виробів для забезпечення умов температурного контролю імунобіологічних препаратів”
III. Напрям “Централізована закупівля хіміотерапевтичних препаратів, радіофармпрепаратів та препаратів супроводу для лікування онкологічних хворих”
XVIII. Напрям “Централізована закупівля медикаментів для лікування дорослих хворих на гемофілію”
XIX. Напрям “Централізована закупівля лікарських засобів та виробів медичного призначення для закладів охорони здоров’я для забезпечення лікуванням хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями”
XXIV. Напрям “Централізована закупівля медикаментів для хворих на вірусні гепатити B і C”
XXVI. Напрям “Централізована закупівля тест-систем для діагностики ВІЛ-інфекції, супроводу антиреторовірусної терапії та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих, визначення резистентності вірусу, проведення референт-досліджень”
XXXII. “Централізована закупівля тестів, витратних матеріалів для діагностики туберкульозу”
XXXV. Напрям “Централізована закупівля лікарських засобів та виробів медичного призначення для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання” (Лікарські засоби)
XXXV. Напрям “Централізована закупівля лікарських засобів та виробів медичного призначення для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання” (Вироби медичного призначення)
XXXVI. Напрям “Централізована закупівля медикаментів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей (СНІД ліки)”
XXXVII. Напрям “Централізована закупівля медикаментів для замісної підтримуючої терапії”
XXXVIII. Напрям “Централізована закупівля медикаментів для лікування туберкульозу”
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Детальна інформація щодо закупівель за бюджет 2017 року
Зведена інформація
ДЕТАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ ЗА ПРОГРАМАМИ
Назва програми
Посилання на таблицю
XXVII. Закупівля реактивів для проведення масового скринінгу новонароджених на фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, муковісцидоз та адреногенітальний синдром
IX. Закупівля медикаментів для дітей, хворих на муковісцидоз
XXXI. Закупівля медикаментів для дітей, хворих на первинні (вроджені) імунодефіцити
VIII. Закупівля медикаментів для дітей, хворих на дитячий церебральний параліч
IV. Закупівля медикаментів для дітей, хворих на нанізм різного походження
XXXIV. Закупівля медикаментів для дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектра аутизму
XII. Закупівля лікарських засобів для лікування дітей, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту
XXXIII. Закупівля медикаментів для дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит
XXVI. Закупівля медикаментів та витратних матеріалів для дитячого діалізу
XXI. Закупівля лікарських засобів для забезпечення дітей, хворих на гемофілію типу А або В або хворобу Віллебранда
XXIII. Закупівля медикаментів для громадян, які страждають на хворобу Гоше
XI. Закупівля медикаментів для громадян, які страждають на мукополісахаридоз
III. Закупівля медикаментів та медичних виробів для громадян, які страждають на бульозний епідермоліз
XXIV. Закупівля медикаментів для громадян, які страждають на легеневу артеріальну гіпертензію
X. Закупівля медикаментів для громадян, які страждають на орфанні метаболічні захворювання
XXXVI. Закупівля медикаментів для лікування дорослих хворих на муковісцидоз
XXXIX. Закупівля медичних виробів для громадян, які страждають на ідиопатичну сімейну дистонію
XXVIII. Закупівля медикаментів та медичних виробів для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації
XXV. Закупівля лікарських засобів та медичних виробів для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів
XV. Закупівля антирезусного імуноглобуліну для запобігання гемолітичної хвороби новонароджених
VII. Закупівля медикаментів та дрібного лабораторного інвентарю для забезпечення проведення лікування безплідності жінок методами допоміжних репродуктивних технологій
XXVI. Закупівля витратних матеріалів для лікування хворих методом перитонеального діалізу
XIV. Закупівля ендопротезів і наборів для імплантації
XXII. Закупівля медикаментів для лікування хворих на розсіяний склероз
XVIII. Закупівля витратних матеріалів для визначення рівня глюкози в крові, глікованого гемоглобіну
XVI. Закупівля контрацептивів для жінок з тяжкими захворюваннями
I. Закупівля препаратів для надання невідкладної медичної допомоги при кровотечах
II. Закупівля препаратів для лікування дихальних розладів новонароджених
XIX. Закупівля імунобіологічних препаратів для проведення імунопрофілактики населення та виробів для забезпечення умов температурного контролю імунобіологічних препаратів
XVII. Закупівля хіміотерапевтичних препаратів, радіофармпрепаратів та препаратів супроводу для лікування онкологічних хворих
XX. Закупівля медикаментів для лікування дорослих, хворих на гемофілію
XXIX. Закупівля лікарських засобів та медичних виробів для закладів охорони здоров’я для забезпечення лікуванням хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями
XXXV. Закупівля медикаментів для хворих на вірусні гепатити B і C
V. Закупівля тест-систем для діагностики ВІЛ-інфекції, супроводу АРТ та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих, визначення резистентності вірусу, проведення референс-досліджень
XXXVIII. Закупівля тестів, витратних матеріалів для діагностики туберкульозу
XXX. Закупівля лікарських засобів та виробів медичного призначення для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання (Лікарські засоби)
XXX. Закупівля лікарських засобів та виробів медичного призначення для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання (Вироби медичного призначення)
VI. Закупівля медикаментів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей
XIII. Закупівля медикаментів для замісної підтримуючої терапії
XXXVII. Закупівля медикаментів для лікування туберкульозу
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2018 рік. Дані станом на січень 2020 року (у грошовому вираженні)
Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій
за кошти держбюджету на 2018 рік
Дані станом на січень 2020 року (у грошовому вираженні) № з/п Напрям Замовлено, од. Виділені кошти на поточний бюджетний рік, грн. Закуплено, грн. % закупленого від виділених коштів Поставлено, грн. % поставленого від виділених коштів Розвезено, грн. % розвезеного від виділених коштів 1 Антиретровірусна терапія 39 899 340 321 274 183,60 261 954 050,13 81,536% 229 687 310,05 71,493% 228 367 518,42 71,082% 2 Вакцини 34 628 833 320 000 000,00 252 685 993,05 78,964% 160 103 876,06 50,032% 111 666 054,06 34,896% Загалом UNICEF 74 528 173 641 274 183,60 514 640 043,18 80,253% 389 791 186,11 60,784% 340 033 572,48 53,025% 3 Бульозний епідермоліз 98 392 33 821 199,97 33 806 957,61 99,958% 33 806 831,43 99,958% 33 806 831,43 99,958% 4 Дорослий гепатит 1 184 003 136 236 234,23 118 645 681,37 87,088% 118 359 895,15 86,878% 107 825 589,11 79,146% 5 Розсіяний склероз 90 071 76 530 469,98 74 753 022,60 97,677% 73 418 691,29 95,934% 73 406 001,85 95,917% 6 ДЦП 922 5 284 894,94 5 284 213,52 99,987% 5 284 214,08 99,987% 5 284 214,08 99,987% 7 Орфанні 9 781 28 893 710,50 28 864 460,23 99,899% 25 978 755,12 89,911% 25 978 755,12 89,911% 8 Дитячий муковісцидоз 790 416 65 809 097,93 65 809 056,02 100,000% 62 499 536,90 94,971% 62 402 144,75 94,823% 9 Кровотечі 9 632 693 16 615 705,60 16 614 918,77 99,995% 15 648 824,66 94,181% 15 648 824,66 94,181% 10 Дитяча гемофілія 91 385 220 253 148 575,20 253 145 259,47 99,999% 253 145 227,93 99,999% 252 987 388,03 99,936% 11 Трансплантація 3 746 354 89 165 840,61 76 376 085,92 85,656% 70 700 146,95 79,291% 68 766 874,68 77,122% 12 Доросла онкологія 5 999 729 1 619 754 094,78 1 649 313 683,27 101,825% 1 097 306 092,68 67,745% 638 012 118,91 39,389% 13 Скрінінг 77 718 16 001 908,32 15 818 379,89 98,853% 17 067 435,12 106,659% 9 414 379,49 58,833% 14 Дорослий муковісцидоз 203 463 11 655 235,86 11 653 451,18 99,985% 11 408 285,90 97,881% 11 408 285,90 97,881% 15 Легенева артеріальна гіпертензія 219 943 76 175 794,94 64 504 960,44 84,679% 63 649 530,11 83,556% 37 801 849,78 49,624% 16 Первинні імунодефіцити діти 5 449 15 952 424,71 15 090 456,33 94,597% 15 090 454,76 94,597% 15 090 454,76 94,597% 17 Аутизм 1 138 655 11 142 806,45 0,00 0,000% 5 827 946,05 52,302% 5 827 946,05 52,302% 18 Дитячий гепатит 38 176 5 121 196,15 1 913 961,38 37,373% 2 074 905,27 40,516% 1 939 569,63 37,873% 19 Туберкульоз ВМП 86 368 569,76 331 222,80 89,867% 0 0,000% 0 0,000% 20 Летальність 7 021 978 40 176 147,64 20 036 774,15 49,872% 20 036 774,23 49,872% 19 711 913,84 49,064% 21 Дитяча онкологія 486 366 486 123 184,06 422 242 502,86 86,859% 369 805 441,11 76,072% 348 470 043,35 71,683% 22 Туберкульоз лікарські засоби 25 231 250 444 408 803,50 63 802 542,64 14,357% 93 280 820,69 20,990% 11 675 277,95 2,627% 23 Антирезусний імуноглобулін 1 608 2 175 106,19 2 173 195,35 99,912% 2 108 290,35 96,928% 2 108 290,35 96,928% 24 Гоше 3 020 111 188 024,50 102 300 450,25 92,007% 108 860 026,64 97,906% 102 382 042,24 92,080% 25 Мукополісахаридоз 5 819 234 826 068,81 234 697 341,89 99,945% 234 697 344,96 99,945% 228 447 075,76 97,284% 26 Нанізм 252 240 13 620 964,56 13 620 000,82 99,993% 13 619 974,53 99,993% 13 619 974,53 99,993% 27 ЮРА діти 12 927 119 901 426,54 119 900 275,58 99,999% 116 552 517,10 97,207% 115 414 999,28 96,258% 28 Доросла гемофілія 103 149 584 417 930 890,52 357 654 547,85 85,577% 357 437 604,97 85,526% 335 927 212,34 80,379% 29 ДРТ 189 772 6 397 922,22 5 536 701,38 86,539% 4 599 312,19 71,888% 4 416 025,33 69,023% Загалом UNDP 250 975 635 4 338 426 298,47 3 773 890 103,57 86,988% 3 192 264 880,17 73,581% 2 547 774 083,20 58,726% 30 Ендопротези 1 131 44 847 461,80 44 847 262,49 100,000% 44 847 262,28 100,000% 44 847 262,28 100,000% 31 Дихальні розлади новонароджених 35 149 46 429 658,40 46 427 779,19 99,996% 46 427 779,19 99,996% 46 427 779,19 99,996% 32 Тести ВІЛ 193 455 36 791 239,40 36 470 839,31 99,129% 32 809 314,66 89,177% 32 534 332,26 88,430% 33 Замісна підтримуюча терапія 4 966 867 3 007 735,35 3 013 364,10 100,187% 2 771 748,50 92,154% 1 896 057,10 63,039% 34 Донорство крові 219 526 164 976 960,64 163 067 200,54 98,842% 144 724 789,88 87,724% 141 388 731,95 85,702% 35 Серцево-судинні захворювання 506 860 442 648 504,90 442 520 355,23 99,971% 429 666 018,57 97,067% 366 089 589,09 82,704% 36 Ідіопатична сімейна дистонія 8 3 655 835,44 3 668 808,30 100,355% 3 668 808,30 100,355% 3 668 808,30 100,355% 37 Дитячий діаліз 18 344 15 459 428,50 13 530 037,90 87,520% 12 000 407,52 77,625% 10 160 170,58 65,722% 38 Перитонеальний діаліз 1 029 574 142 151 110,76 140 894 448,06 99,116% 90 193 186,17 63,449% 68 482 395,73 48,176% 39 Контрацептиви 320 673 1 237 797,78 1 211 532,00 97,878% 1 211 532,00 97,878% 1 211 532,00 97,878% 40 Цукровий діабет 6 646 564 19 740 295,08 19 750 398,50 100,051% 19 750 398,50 100,051% 19 750 398,50 100,051% Загалом Crown Agents 13 938 151 920 946 028,05 915 402 025,62 99,398% 828 071 245,57 89,915% 736 457 056,98 79,967% Загалом 339 441 959 5 900 646 510,12 5 203 932 172,37 88,193% 4 410 127 311,85 74,740% 3 624 264 712,66 61,421%
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2018 рік. Дані станом на січень 2020 року (у кількісному вираженні)
Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій
за кошти держбюджету на 2018 рік
Дані станом на січень 2020 року (у кількісному вираженні) № з/п Напрям Замовлено, од. Виділені кошти на поточний бюджетний рік, грн Закуплено, од. % закупленого від замовлення Поставлено, од. % поставленого від замовлення Розвезено, од. % розвезеного від замовлення 1 Антиретровірусна терапія 39 899 340 321 274 183,60 37 296 140 93,476% 33 150 510 83,085% 31 820 250 79,751% 2 Вакцини 34 628 833 320 000 000,00 6 228 350 17,986% 3 308 846 9,555% 2 915 446 8,419% Загалом UNICEF 74 528 173 641 274 183,60 43 524 490 58,400% 36 459 356 48,920% 34 735 696 46,607% 3 Бульозний епідермоліз 98 392 33 821 199,97 99 458 101,083% 99 438 101,063% 99 438 101,063% 4 Дорослий гепатит 1 184 003 136 236 234,23 2 011 812 169,916% 1 833 753 154,877% 1 421 117 120,026% 5 Розсіяний склероз 90 071 76 530 469,98 91 042 101,078% 88 546 98,307% 88 526 98,285% 6 ДЦП 922 5 284 894,94 930 100,868% 930 100,868% 930 100,868% 7 Орфанні 9 781 28 893 710,50 9 707 99,243% 5 417 55,383% 5 417 55,383% 8 Дитячий муковісцидоз 790 416 65 809 097,93 782 846 99,042% 727 956 92,098% 727 782 92,076% 9 Кровотечі 9 632 693 16 615 705,60 9 604 660 99,709% 9 445 300 98,055% 9 445 300 98,055% 10 Дитяча гемофілія 91 385 220 253 148 575,20 87 418 160 95,659% 87 418 160 95,659% 87 406 130 95,646% 11 Трансплантація 3 746 354 89 165 840,61 3 467 016 92,544% 2 819 516 75,260% 2 597 246 69,327% 12 Доросла онкологія 5 999 729 1 619 754 094,78 10 873 027 181,225% 5 734 435 95,578% 4 791 501 79,862% 13 Скрінінг 77 718 16 001 908,32 76 332 98,217% 72 390 93,144% 72 030 92,681% 14 Дорослий муковісцидоз 203 463 11 655 235,86 203 378 99,958% 202 940 99,743% 202 940 99,743% 15 Легенева артеріальна гіпертензія 219 943 76 175 794,94 254 318 115,629% 250 706 113,987% 139 610 63,476% 16 Первинні імунодефіцити діти 5 449 15 952 424,71 3 750 68,820% 3 750 68,820% 3 750 68,820% 17 Аутизм 1 138 655 11 142 806,45 0 0,000% 974 860 85,615% 974 860 85,615% 18 Дитячий гепатит 38 176 5 121 196,15 4 670 12,233% 25 982 68,058% 21 698 56,837% 19 Туберкульоз ВМП 86 368 569,76 86 100,000% 0 0,000% 0 0,000% 20 Летальність 7 021 978 40 176 147,64 28 104 0,400% 297 0,004% 205 0,003% 21 Дитяча онкологія 486 366 486 123 184,06 386 206 79,406% 362 380 74,508% 340 039 69,914% 22 Туберкульоз лікарські засоби 25 231 250 444 408 803,50 17 067 519 67,644% 6 884 937 27,287% 5 341 137 21,169% 23 Антирезусний імуноглобулін 1 608 2 175 106,19 1 602 99,627% 1 543 95,958% 1 543 95,958% 24 Гоше 3 020 111 188 024,50 2 819 93,344% 2 866 94,901% 2 694 89,205% 25 Мукополісахаридоз 5 819 234 826 068,81 5 819 100,000% 5 819 100,000% 5 752 98,849% 26 Нанізм 252 240 13 620 964,56 260 150 103,136% 261 051 103,493% 261 051 103,493% 27 ЮРА діти 12 927 119 901 426,54 12 488 96,604% 8 899 68,840% 8 675 67,108% 28 Доросла гемофілія 103 149 584 417 930 890,52 102 946 740 99,803% 102 913 074 99,771% 98 234 074 95,235% 29 ДРТ 189 772 6 397 922,22 187 416 98,759% 66 242 34,906% 65 987 34,772% Загалом UNDP 250 975 635 4 338 426 298,47 235 800 055 93,953% 220 211 187 87,742% 212 259 432 84,574% 30 Ендопротези 1 131 44 847 461,80 1 355 119,805% 1 355 119,805% 1 355 119,805% 31 Дихальні розлади новонароджених 35 149 46 429 658,40 38 953 110,822% 38 953 110,822% 38 953 110,822% 32 Тести ВІЛ 193 455 36 791 239,40 193 080 99,806% 166 326 85,977% 126 006 65,135% 33 Замісна підтримуюча терапія 4 966 867 3 007 735,35 4 089 470 82,335% 3 766 950 75,842% 2 521 370 50,764% 34 Донорство крові 219 526 164 976 960,64 219 539 100,006% 131 682 59,985% 120 088 54,703% 35 Серцево-судинні захворювання 506 860 442 648 504,90 514 479 101,503% 505 474 99,727% 479 942 94,689% 36 Ідіопатична сімейна дистонія 8 3 655 835,44 9 112,500% 9 112,500% 9 112,500% 37 Дитячий діаліз 18 344 15 459 428,50 27 270 148,659% 18 438 100,512% 12 420 67,706% 38 Перитонеальний діаліз 1 029 574 142 151 110,76 1 119 090 108,694% 634 630 61,640% 419 111 40,707% 39 Контрацептиви 320 673 1 237 797,78 302 883 94,452% 302 883 94,452% 302 883 94,452% 40 Цукровий діабет 6 646 564 19 740 295,08 9 389 650 141,271% 9 389 650 141,271% 9 389 650 141,271% Загалом Crown Agents 13 938 151 920 946 028,05 15 895 778 114,045% 14 956 350 107,305% 13 411 787 96,224% Загалом 339 441 959 5 900 646 510,12 295 220 323 86,972% 271 626 893 80,022% 260 406 915 76,716%
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2019 рік. Дані станом на січень 2020 року (у грошовому вираженні)
Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій
за кошти держбюджету на 2019 рік
Дані станом на січень 2020 року (у грошовому вираженні) № з/п Напрям Замовлено, од. Виділені кошти на поточний бюджетний рік, грн. Закуплено, грн. % закупленого від виділених коштів Поставлено, грн. % поставленого від виділених коштів Розвезено, грн. % розвезеного від виділених коштів 1 Антиретровірусна терапія 40 134 720 305 711 359,80 235 126 356,92 76,911% 108391077,4 35,455% 0 0,000% Загалом UNICEF 40 134 720 305 711 359,80 235 126 356,92 76,911% 108391077,4 35,455% 0 0,000% 2 ЮРА діти 12 746 131 909 059,08 44 658 936,33 33,856% 0 0,000% 0 0,000% 3 ЮРА Дорослі 5 509 64 684 245,06 14 280 064,20 22,077% 0 0,000% 0 0,000% 4 Первинні імунодефіцити діти 10 026 17 599 967,97 15 625 567,00 88,782% 186604,06 1,060% 72852,27 0,414% 5 Первинні імунодефіцити Дорослі 114 989 46 847 640,28 27 309 254,50 58,294% 0 0,000% 0 0,000% 6 Бульозний епідермоліз 369 361 44 931 316,75 34 238 637,58 76,202% 0 0,000% 0 0,000% 7 Дорослий гепатит 3 061 078 135 872 638,76 97 605 615,65 71,836% 1052320,94 0,774% 57844,28 0,043% 8 Розсіяний склероз 152 671 120 025 048,32 78 432 087,39 65,346% 34832680,63 29,021% 1271653,96 1,059% 9 ДЦП 1 313 7 659 446,05 5 044 797,81 65,864% 557 183,96 7,274% 516594,4 6,745% 10 Орфанні 7 504 22 392 147,73 19 431 118,52 86,776% 14 558 081,48 65,014% 14558081,48 65,014% 11 Дитячий муковісцидоз 1 419 420 72 390 928,28 72 408 411,36 100,024% 48618549,42 67,161% 22029095,65 30,431% 12 Кровотечі 81 324 16 624 476,66 13 690 872,19 82,354% 0 0,000% 0 0,000% 13 Дитяча гемофілія 168 056 277 484 669 077,41 198 480 158,05 40,952% 60342260,21 12,450% 0 0,000% 14 Трансплантація 4 351 588 106 416 870,44 0,00 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 15 Скрінінг 112 229 11 200 040,04 6 426 591,66 57,380% 0 0,000% 0 0,000% 16 Дорослий муковісцидоз 193 024 12 099 616,94 10 498 350,53 86,766% 10498362,27 86,766% 4822608 39,858% 17 Легенева артеріальна гіпертензія 587 788 83 593 077,46 37 234 375,60 44,542% 28712848,65 34,348% 0 0,000% 18 Аутизм 1 627 918 10 878 833,81 3 548 301,26 32,617% 715569,26 6,578% 56679,52 0,521% 19 Дитячий гепатит 23 366 3 072 992,34 1 014 707,06 33,020% 0 0,000% 0 0,000% 20 Туберкульоз ВМП 58 434 49 505 689,93 40 839 026,25 82,494% 0 0,000% 0 0,000% 21 Летальність 14 081 062 39 950 373,49 8 926 321,85 22,344% 0 0,000% 0 0,000% 22 Туберкульоз лікарські засоби 27 965 666 234 779 664,27 0,00 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 23 Антирезусний імуноглобулін 5 352 7 662 412,08 6 981 983,55 91,120% 5808805,2 75,809% 0 0,000% 24 Гоше 3 103 119 858 345,02 102 776 358,87 85,748% 89 962 019,32 75,057% 78496985,6 65,491% 25 Мукополісахаридоз 5 928 290 929 192,05 232 118 568,67 79,785% 142 827 179,83 49,093% 9906753,72 3,405% 26 Нанізм 555 702 33 050 121,58 29 537 915,48 89,373% 0 0,000% 0 0,000% 27 Доросла гемофілія 114 474 250 463 656 822,77 0,00 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 28 ДРТ 135 700 5 602 979,38 4 892 430,12 87,318% 2 963 190,53 52,886% 1356833,97 24,216% Загалом UNDP 337 473 328 2 637 863 023,95 1 106 000 451,48 41,928% 441 635 655,76 16,742% 133145982,9 5,047% 29 Доросла онкологія 7 306 500 1 628 678 842,22 557 595 629,51 34,236% 101 011 725,58 6,202% 73 848 831,32 4,534% 30 Ендопротези 1 716 44 418 335,43 9 704 570,27 21,848% 0 0,000% 0 0,000% 31 Дихальні розлади новонароджених 23 823 55 619 695,51 54 550 642,85 98,078% 45 671 373,10 82,114% 37 092 652,38 66,690% 32 Тести ВІЛ 1 023 691 194 239 488,43 70 951 003,28 36,528% 0 0,000% 0 0,000% 33 Замісна підтримуюча терапія 18 147 269 25 325 256,10 20 484 133,00 80,884% 7 782 835,60 30,732% 1 421 836,80 5,614% 34 Донорство крові 141 653 159 176 877,90 0 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 35 Серцево-судинні захворювання 704 852 659 774 932,74 452 608 717,33 68,600% 46 740 440,54 7,084% 26 871 436,71 4,073% 36 Дитяча онкологія 542 092 568 787 303,18 387 417 122,89 68,113% 172 833 909,00 30,386% 101 913 313,67 17,918% 37 Ідіопатична сімейна дистонія 15 6 083 996,25 4 688 141,50 77,057% 4 688 141,50 77,057% 0 0,000% 38 Дитячий діаліз 42 533 10 746 090,62 8 314 332,01 77,371% 617 897,23 5,750% 606 957,83 5,648% 39 Перитонеальний діаліз 875 175 143 363 758,11 103 043 957,15 71,876% 0 0,000% 0 0,000% 40 Цукровий діабет 8 812 632 19 740 295,68 14 364 456,50 72,767% 0 0,000% 0 0,000% Загалом Crown Agents 37 621 951 3 515 954 872,17 1 683 722 706,29 47,888% 379 346 322,55 10,789% 241 755 028,71 6,876% Загалом 415 229 999 6 459 529 255,92 3 024 849 514,69 46,828% 929 373 055,70 14,388% 374 901 011,56 5,804%
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2019 рік. Дані станом на січень 2020 року (у кількісному вираженні)
Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій
за кошти держбюджету на 2019 рік
Дані станом на січень 2020 року (у кількісному вираженні) № з/п Напрям Замовлено, од. Виділені кошти на поточний бюджетний рік, грн. Закуплено, од. % закупленого від замовлення Поставлено, од. % поставленого від замовлення Розвезено, од. % розвезеного від замовлення 1 Антиретровірусна терапія 40 134 720 305 711 359,80 34 293 840 85,447% 8615940 21,468% 0 0,000% Загалом UNICEF 40 134 720 305 711 359,80 34 293 840 85,447% 8615940 21,468% 0 0,000% 2 ЮРА діти 12 746 131 909 059,08 6 630 52,016% 0 0,000% 0 0,000% 3 ЮРА Дорослі 5 509 64 684 245,06 1 898 34,453% 0 0,000% 0 0,000% 4 Первинні імунодефіцити діти 10 026 17 599 967,97 3 735 37,253% 146 1,456% 57 0,569% 5 Первинні імунодефіцити Дорослі 114 989 46 847 640,28 5 628 4,894% 0 0,000% 0 0,000% 6 Бульозний епідермоліз 369 361 44 931 316,75 343 392 92,969% 0 0,000% 0 0,000% 7 Дорослий гепатит 3 061 078 135 872 638,76 2 553 494 83,418% 26488 0,865% 1456 0,048% 8 Розсіяний склероз 152 671 120 025 048,32 152 518 99,900% 44747 29,309% 2463 1,613% 9 ДЦП 1 313 7 659 446,05 971 73,953% 151 11,500% 140 10,663% 10 Орфанні 7 504 22 392 147,73 7 411 98,761% 926 12,340% 926 12,340% 11 Дитячий муковісцидоз 1 419 420 72 390 928,28 1 419 244 99,988% 100044 7,048% 45330 3,194% 12 Кровотечі 81 324 16 624 476,66 81 307 99,979% 0 0,000% 0 0,000% 13 Дитяча гемофілія 168 056 277 484 669 077,41 68244270 40,608% 1014 0,001% 0 0,000% 14 Трансплантація 4 351 588 106 416 870,44 0 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 15 Скрінінг 112 229 11 200 040,04 85 119 75,844% 0 0,000% 0 0,000% 16 Дорослий муковісцидоз 193 024 12 099 616,94 192 882 99,926% 192882 99,926% 9600 4,973% 17 Легенева артеріальна гіпертензія 587 788 83 593 077,46 133 076 22,640% 80940 13,770% 0 0,000% 18 Аутизм 1 627 918 10 878 833,81 1 283 239 78,827% 379210 23,294% 43400 2,666% 19 Дитячий гепатит 23 366 3 072 992,34 9 523 40,756% 0 0,000% 0 0,000% 20 Туберкульоз ВМП 58 434 49 505 689,93 49 082 83,996% 0 0,000% 0 0,000% 21 Летальність 14 081 062 39 950 373,49 896 362 6,366% 0 0,000% 0 0,000% 22 Туберкульоз лікарські засоби 27 965 666 234 779 664,27 0 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 23 Антирезусний імуноглобулін 5 352 7 662 412,08 5 346 99,888% 4136 77,280% 0 0,000% 24 Гоше 3 103 119 858 345,02 3 015 97,164% 2 665 85,885% 2144 69,094% 25 Мукополісахаридоз 5 928 290 929 192,05 5 676 95,749% 4 884 82,389% 708 11,943% 26 Нанізм 555 702 33 050 121,58 555 700 100,000% 0 0,000% 0 0,000% 27 Доросла гемофілія 114 474 250 463 656 822,77 0 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 28 ДРТ 135 700 5 602 979,38 105 482 77,732% 1719 1,267% 639 0,471% Загалом UNDP 337 473 328 2 637 863 023,95 76 145 000 22,563% 839 952 0,249% 106863 0,032% 29 Доросла онкологія 7 306 500 1 628 678 842,22 8 779 838 120,165% 2 891 664 39,577% 2 829 533 38,726% 30 Ендопротези 1 716 44 418 335,43 1 148 66,900% 0 0,000% 0 0,000% 31 Дихальні розлади новонароджених 23 823 55 619 695,51 23 822 99,996% 22 850 95,916% 21 994 92,323% 32 Тести ВІЛ 1 023 691 194 239 488,43 883 703 86,325% 0 0,000% 0 0,000% 33 Замісна підтримуюча терапія 18 147 269 25 325 256,10 17 078 340 94,110% 7 746 780 42,688% 1 195 690 6,589% 34 Донорство крові 141 653 159 176 877,90 15 912 11,233% 0 0,000% 0 0,000% 35 Серцево-судинні захворювання 704 852 659 774 932,74 550 338 78,079% 246 058 34,909% 224 474 31,847% 36 Дитяча онкологія 542 092 568 787 303,18 493 772 91,086% 222 762 41,093% 176 494 32,558% 37 Ідіопатична сімейна дистонія 15 6 083 996,25 16 106,667% 14 93,333% 0 0,000% 38 Дитячий діаліз 42 533 10 746 090,62 42 807 100,644% 196 0,461% 186 0,437% 39 Перитонеальний діаліз 875 175 143 363 758,11 874 307 99,901% 0 0,000% 0 0,000% 40 Цукровий діабет 8 812 632 19 740 295,68 8 812 550 99,999% 0 0,000% 0 0,000% Загалом Crown Agents 37 621 951 3 515 954 872,17 37 556 553 99,826% 11 130 324 29,585% 4 448 371 11,824% Загалом 415 229 999 6 459 529 255,92 147 995 393 35,642% 20 586 216 4,958% 4 555 234 1,097%
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2018 рік
Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організації за кошти держбюджету на 2018 рік Дані станом на лютий 2020 року (у грошовому вираженні) Напрям Замовлено, од. Виділені кошти на поточний бюджетний рік, грн Закуплено, грн. % закупленого від виділених коштів Поставлено, грн. % поставленого від виділених коштів Розвезено, грн. % розвезеного від виділених коштів 1 Антиретровірусна терапія 39 899 340 321 274 183,60 261 954 050,13 81,536% 233 772 356,09 72,764% 229 689 001,63 71,493% 2 Вакцини 34 628 833 320 000 000,00 252 685 993,05 78,964% 175 957 223,56 54,987% 159 936 476,06 49,980% Загалом UNICEF 74 528 173 641 274 183,60 514 640 043,18 80,253% 409 729 579,65 63,893% 389 625 477,69 60,758% 3 Бульозний епідермоліз 98 392 33 821 199,97 33 806 957,73 99,958% 33 806 831,43 99,958% 33 806 831,43 99,958% 4 Дорослий гепатит 1 184 003 136 236 234,23 134 297 511,70 98,577% 118 359 895,15 86,878% 118 359 895,15 86,878% 5 Розсіяний склероз 90 071 76 530 469,98 74 753 022,60 97,677% 74 752 993,13 97,677% 74 752 993,13 97,677% 6 ДЦП 922 5 284 894,94 5 284 213,52 99,987% 5 284 214,08 99,987% 5 284 214,08 99,987% 7 Орфанні 9 781 28 893 710,50 28 864 460,23 99,899% 25 978 755,12 89,911% 25 978 755,12 89,911% 8 Дитячий муковісцидоз 790 416 65 809 097,93 65 809 056,17 100,000% 62 830 292,36 95,474% 62 827 862,24 95,470% 9 Кровотечі 9 632 693 16 615 705,60 16 614 918,56 99,995% 15 648 824,66 94,181% 15 648 824,66 94,181% 10 Дитяча гемофілія 91 385 220 253 148 575,20 253 145 259,52 99,999% 253 145 227,93 99,999% 252 987 388,03 99,936% 11 Трансплантація 3 746 354 89 165 840,61 76 376 085,96 85,656% 70 700 146,95 79,291% 68 766 874,68 77,122% 12 Доросла онкологія 5 999 729 1 619 754 094,78 1 623 462 649,81 100,229% 1 179 802 064,16 72,838% 881 561 850,21 54,426% 13 Скрінінг 77 718 16 001 908,32 15 818 379,88 98,853% 16 615 967,12 103,837% 16 595 007,12 103,706% 14 Дорослий муковісцидоз 203 463 11 655 235,86 11 653 451,02 99,985% 11 408 285,90 97,881% 11 408 285,90 97,881% 15 Легенева артеріальна гіпертензія 219 943 76 175 794,94 64 504 960,44 84,679% 60 072 097,41 78,860% 54 975 787,54 72,170% 16 Первинні імунодефіцити діти 5 449 15 952 424,71 15 090 456,26 94,597% 15 090 454,76 94,597% 15 090 454,76 94,597% 17 Аутизм 1 138 655 11 142 806,45 6 536 975,79 58,665% 6 165 390,78 55,331% 5 827 946,05 52,302% 18 Дитячий гепатит 38 176 5 121 196,15 2 644 557,26 51,639% 2 074 905,27 40,516% 2 069 059,37 40,402% 19 Туберкульоз ВМП 86 368 569,76 331 222,80 89,867% 0 0,000% 0 0,000% 20 Летальність 7 021 978 40 176 147,64 20 036 774,16 49,872% 20 036 774,23 49,872% 20 036 774,23 49,872% 21 Дитяча онкологія 486 366 486 123 184,06 474 147 876,83 97,537% 411 620 718,71 84,674% 368 157 495,60 75,733% 22 Туберкульоз лікарські засоби 25 231 250 444 408 803,50 280 597 220,13 63,139% 97 169 868,61 21,865% 97 169 868,61 21,865% 23 Антирезусний імуноглобулін 1 608 2 175 106,19 2 173 195,36 99,912% 2 173 192,71 99,912% 2 108 290,35 96,928% 24 Гоше 3 020 111 188 024,50 110 805 251,59 99,656% 104 327 272,21 93,830% 104 327 272,21 93,830% 25 Мукополісахаридоз 5 819 234 826 068,81 234 697 341,89 99,945% 234 697 344,96 99,945% 234 697 344,96 99,945% 26 Нанізм 252 240 13 620 964,56 13 620 000,82 99,993% 13 619 974,53 99,993% 13 619 974,53 99,993% 27 ЮРА діти 12 927 119 901 426,54 119 900 275,40 99,999% 118 833 778,19 99,110% 118 807 344,19 99,088% 28 Доросла гемофілія 103 149 584 417 930 890,52 357 654 547,86 85,577% 357 437 604,97 85,526% 342 990 453,64 82,069% 29 ДРТ 189 772 6 397 922,22 5 884 802,50 91,980% 5 536 706,65 86,539% 4 610 435,41 72,061% Загалом UNDP 250 975 635 4 338 426 298,47 4 048 511 425,79 93,318% 3 317 189 581,98 76,461% 2 952 467 283,20 68,054% 30 Ендопротези 1 131 44 847 461,80 44 847 262,49 100,000% 44 847 262,28 100,000% 44 847 262,28 100,000% 31 Дихальні розлади новонароджених 35 149 46 429 658,40 46 427 779,19 99,996% 46 427 779,19 99,996% 46 427 779,19 99,996% 32 Тести ВІЛ 193 455 36 791 239,40 36 466 761,34 99,118% 32 777 983,58 89,092% 32 759 033,22 89,040% 33 Замісна підтримуюча терапія 4 966 867 3 007 735,35 3 013 364,10 100,187% 2 771 748,50 92,154% 1 977 760,50 65,756% 34 Донорство крові 219 526 164 976 960,64 163 934 753,49 99,368% 154 889 399,41 93,885% 144 509 034,75 87,593% 35 Серцево-судинні захворювання 506 860 442 648 504,90 442 520 355,23 99,971% 435 323 067,39 98,345% 367 045 806,49 82,920% 36 Ідіопатична сімейна дистонія 8 3 655 835,44 3 668 808,30 100,355% 3 668 808,30 100,355% 3 668 808,30 100,355% 37 Дитячий діаліз 18 344 15 459 428,50 13 104 042,43 84,764% 12 946 915,25 83,748% 11 496 831,01 74,368% 38 Перитонеальний діаліз 1 029 574 142 151 110,76 144 176 392,54 101,425% 106 401 051,95 74,851% 76 140 465,32 53,563% 39 Контрацептиви 320 673 1 237 797,78 1 211 532,00 97,878% 1 211 532,00 97,878% 1 211 532,00 97,878% 40 Цукровий діабет 6 646 564 19 740 295,08 19 750 398,50 100,051% 19 750 398,50 100,051% 19 750 398,50 100,051% Загалом Crown Agents 13 938 151 920 946 028,05 919 121 449,61 99,802% 861 015 946,35 93,493% 749 834 711,56 81,420% Загалом 339 441 959 5 900 646 510,12 5 482 272 918,58 92,910% 4 587 935 107,98 77,753% 4 091 927 472,45 69,347%
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2018 рік
Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій
за кошти держбюджету на 2018 рік
Дані станом на лютий 2020 року (у кількісному вираженні) Напрям Замовлено, од. Виділені кошти на поточний бюджетний рік, грн Закуплено, од. % закупленого від замовлення Поставлено, од. % поставленого від замовлення Розвезено, од. % розвезеного від замовлення 1 Антиретровірусна терапія 39 899 340 321 274 183,60 37 296 140 93,476% 33 819 030 84,761% 33 151 050 83,087% 2 Вакцини 34 628 833 320 000 000,00 6 228 350 17,986% 4 212 796 12,166% 3 278 846 9,469% Загалом UNICEF 74 528 173 641 274 183,60 43 524 490 58,400% 38 031 826 51,030% 36 429 896 48,881% 3 Бульозний епідермоліз 98 392 33 821 199,97 99 458 101,083% 99 438 101,063% 99 438 101,063% 4 Дорослий гепатит 1 184 003 136 236 234,23 1 990 530 168,119% 1 833 753 154,877% 1 833 753 154,877% 5 Розсіяний склероз 90 071 76 530 469,98 91 042 101,078% 91 042 101,078% 91 042 101,078% 6 ДЦП 922 5 284 894,94 930 100,868% 930 100,868% 930 100,868% 7 Орфанні 9 781 28 893 710,50 9 707 99,243% 5 417 55,383% 5 417 55,383% 8 Дитячий муковісцидоз 790 416 65 809 097,93 782 846 99,042% 777 524 98,369% 777 324 98,344% 9 Кровотечі 9 632 693 16 615 705,60 9 604 660 99,709% 9 445 300 98,055% 9 445 300 98,055% 10 Дитяча гемофілія 91 385 220 253 148 575,20 87 418 160 95,659% 87 418 160 95,659% 87 406 130 95,646% 11 Трансплантація 3 746 354 89 165 840,61 3 467 068 92,545% 2 819 516 75,260% 2 597 246 69,327% 12 Доросла онкологія 5 999 729 1 619 754 094,78 11 056 404 184,282% 7 563 858 126,070% 5 261 367 87,693% 13 Скрінінг 77 718 16 001 908,32 76 332 98,217% 76 369 98,264% 72 369 93,117% 14 Дорослий муковісцидоз 203 463 11 655 235,86 203 378 99,958% 202 940 99,743% 202 940 99,743% 15 Легенева артеріальна гіпертензія 219 943 76 175 794,94 254 318 115,629% 251 270 114,243% 149 180 67,827% 16 Первинні імунодефіцити діти 5 449 15 952 424,71 3 750 68,820% 3 750 68,820% 3 750 68,820% 17 Аутизм 1 138 655 11 142 806,45 1 063 550 93,404% 1 062 830 93,341% 974 860 85,615% 18 Дитячий гепатит 38 176 5 121 196,15 38 670 101,294% 25 982 68,058% 25 786 67,545% 19 Туберкульоз ВМП 86 368 569,76 86 100,000% 0 0,000% 0 0,000% 20 Летальність 7 021 978 40 176 147,64 28 104 0,400% 297 0,004% 297 0,004% 21 Дитяча онкологія 486 366 486 123 184,06 487 486 100,230% 402 912 82,841% 347 219 71,390% 22 Туберкульоз лікарські засоби 25 231 250 444 408 803,50 21 743 327 86,176% 7 865 197 31,172% 7 865 197 31,172% 23 Антирезусний імуноглобулін 1 608 2 175 106,19 1 602 99,627% 1 602 99,627% 1 543 95,958% 24 Гоше 3 020 111 188 024,50 3 047 100,894% 2 875 95,199% 2 875 95,199% 25 Мукополісахаридоз 5 819 234 826 068,81 5 819 100,000% 5 819 100,000% 5 819 100,000% 26 Нанізм 252 240 13 620 964,56 260 150 103,136% 261 051 103,493% 261 051 103,493% 27 ЮРА діти 12 927 119 901 426,54 12 488 96,604% 10 313 79,779% 10 312 79,771% 28 Доросла гемофілія 103 149 584 417 930 890,52 102 946 740 99,803% 102 913 074 99,771% 99 971 574 96,919% 29 ДРТ 189 772 6 397 922,22 189 148 99,671% 66 919 35,263% 66 249 34,910% Загалом UNDP 250 975 635 4 338 426 298,47 241 838 800 96,359% 223 208 138 88,936% 217 478 968 86,653% 30 Ендопротези 1 131 44 847 461,80 1 355 119,805% 1 355 119,805% 1 355 119,805% 31 Дихальні розлади новонароджених 35 149 46 429 658,40 38 953 110,822% 38 953 110,822% 38 953 110,822% 32 Тести ВІЛ 193 455 36 791 239,40 193 080 99,806% 140 915 72,841% 140 902 72,835% 33 Замісна підтримуюча терапія 4 966 867 3 007 735,35 4 089 470 82,335% 3 766 950 75,842% 2 630 750 52,966% 34 Донорство крові 219 526 164 976 960,64 219 539 100,006% 185 247 84,385% 157 273 71,642% 35 Серцево-судинні захворювання 506 860 442 648 504,90 514 479 101,503% 511 981 101,010% 479 994 94,700% 36 Ідіопатична сімейна дистонія 8 3 655 835,44 9 112,500% 9 112,500% 9 112,500% 37 Дитячий діаліз 18 344 15 459 428,50 27 019 147,291% 19 197 104,650% 14 949 81,493% 38 Перитонеальний діаліз 1 029 574 142 151 110,76 1 144 034 111,117% 803 778 78,069% 481 406 46,758% 39 Контрацептиви 320 673 1 237 797,78 302 883 94,452% 302 883 94,452% 302 883 94,452% 40 Цукровий діабет 6 646 564 19 740 295,08 9 389 650 141,271% 9 389 650 141,271% 9 389 650 141,271% Загалом Crown Agents 13 938 151 920 946 028,05 15 920 471 114,222% 15 160 918 108,773% 13 638 124 97,847% Загалом 339 441 959 5 900 646 510,12 301 283 761 88,759% 276 400 882 81,428% 267 546 988 78,820%
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2019 рік
Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій
за кошти держбюджету на 2019 рік
Дані станом на лютий 2020 року (у грошовому вираженні) № Напрям Замовлено, од. Виділені кошти на поточний бюджетний рік, грн Закуплено, грн. % закупленого від виділених коштів Поставлено, грн. % поставленого від виділених коштів Розвезено, грн. % розвезеного від виділених коштів 1 Антиретровірусна терапія 40 134 720 305 711 359,80 260 869 589,64 85,332% 115921407,8 37,919% 115606728,7 37,816% Загалом UNICEF 40 134 720 305 711 359,80 260 869 589,64 85,332% 115921407,8 37,919% 115606728,7 37,816% 2 ЮРА діти 12 746 131 909 059,08 44 658 936,33 33,856% 34180308,41 25,912% 0 0,000% 3 ЮРА Дорослі 5 509 64 684 245,06 14 280 064,20 22,077% 14280069,66 22,077% 0 0,000% 4 Первинні імунодефіцити діти 10 026 17 599 967,97 15 625 567,00 88,782% 15332748,46 87,118% 186604,06 1,060% 5 Первинні імунодефіцити Дорослі 114 989 46 847 640,28 27 294 614,04 58,263% 24132265,38 51,512% 0 0,000% 6 Бульозний епідермоліз 369 361 44 931 316,75 34 238 637,58 76,202% 0 0,000% 0 0,000% 7 Дорослий гепатит 3 061 078 135 872 638,76 101 615 713,85 74,787% 71725516,97 52,789% 1148642,12 0,845% 8 Розсіяний склероз 152 671 120 025 048,32 78 691 275,89 65,562% 78432100,75 65,346% 78432100,75 65,346% 9 ДЦП 1 313 7 659 446,05 5 044 797,81 65,864% 5 004 208,40 65,334% 4861918,2 63,476% 10 Орфанні 7 504 22 392 147,73 19 820 494,68 88,515% 19 366 178,72 86,486% 19366178,72 86,486% 11 Дитячий муковісцидоз 1 419 420 72 390 928,28 60 662 693,53 83,799% 27114303,17 37,455% 27114303,17 37,455% 12 Кровотечі 81 324 16 624 476,66 13 690 872,19 82,354% 999272,96 6,011% 0 0,000% 13 Дитяча гемофілія 168 056 277 484 669 077,41 213 959 055,02 44,145% 73949253,71 15,258% 60342260,21 12,450% 14 Трансплантація 4 351 588 106 416 870,44 0,00 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 15 Скрінінг 112 229 11 200 040,04 6 426 591,66 57,380% 386400 3,450% 0 0,000% 16 Дорослий муковісцидоз 193 024 12 099 616,94 10 498 350,53 86,766% 7318455,12 60,485% 7316274,08 60,467% 17 Легенева артеріальна гіпертензія 587 788 83 593 077,46 37 234 375,60 44,542% 36147347,37 43,242% 26164528,85 31,300% 18 Аутизм 1 627 918 10 878 833,81 5 995 377,65 55,110% 2857824,5 26,270% 715569,26 6,578% 19 Дитячий гепатит 23 366 3 072 992,34 2 102 422,21 68,416% 0 0,000% 0 0,000% 20 Туберкульоз ВМП 58 434 49 505 689,93 40 839 026,25 82,494% 0 0,000% 0 0,000% 21 Летальність 14 081 062 39 950 373,49 8 923 712,76 22,337% 0 0,000% 0 0,000% 22 Туберкульоз лікарські засоби 27 965 666 234 779 664,27 0,00 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 23 Антирезусний імуноглобулін 5 352 7 662 412,08 6 981 983,55 91,120% 6981997 91,120% 5808805,2 75,809% 24 Гоше 3 103 119 858 345,02 105 998 250,07 88,436% 96 530 949,56 80,538% 91917787,16 76,689% 25 Мукополісахаридоз 5 928 290 929 192,05 239 986 506,86 82,490% 232 118 567,96 79,785% 232118568 79,785% 26 Нанізм 555 702 33 050 121,58 29 537 915,48 89,373% 0 0,000% 0 0,000% 27 Доросла гемофілія 114 474 250 463 656 822,77 263 110 096,18 56,747% 0 0,000% 0 0,000% 28 ДРТ 135 700 5 602 979,38 5 234 361,55 93,421% 4 410 325,28 78,714% 4239263,54 75,661% Загалом UNDP 337 473 328 2 637 863 023,95 1 392 451 692,47 52,787% 751 268 093,38 28,480% 559732803,3 21,219% 29 Доросла онкологія 7 306 500 1 628 678 842,22 598 390 003,17 36,741% 279 347 476,89 17,152% 169 194 229,62 10,388% 30 Ендопротези 1 716 44 418 335,43 10 337 826,13 23,274% 8563340,53 19,279% 1950124,27 4,390% 31 Дихальні розлади новонароджених 23 823 55 619 695,51 54 550 642,85 98,078% 38 916 632,72 69,969% 38 916 632,72 69,969% 32 Тести ВІЛ 1 023 691 194 239 488,43 305 071 031,63 157,059% 4651813,2 2,395% 0 0,000% 33 Замісна підтримуюча терапія 18 147 269 25 325 256,10 20 186 912,00 79,711% 6 334 956,80 25,014% 3 526 246,00 13,924% 34 Донорство крові 141 653 159 176 877,90 35710934,82 22,435% 7369529,4 4,630% 0 0,000% 35 Серцево-судинні захворювання 704 852 659 774 932,74 454 105 610,43 68,827% 119 680 493,21 18,140% 32 845 669,62 4,978% 36 Дитяча онкологія 542 092 568 787 303,18 410 871 475,77 72,236% 168 483 505,49 29,622% 162 806 034,65 28,623% 37 Ідіопатична сімейна дистонія 15 6 083 996,25 4 688 141,50 77,057% 4 688 141,50 77,057% 4688141,5 77,057% 38 Дитячий діаліз 42 533 10 746 090,62 8 314 970,90 77,377% 2 757 548,47 25,661% 633 816,83 5,898% 39 Перитонеальний діаліз 875 175 143 363 758,11 103 043 957,15 71,876% 36806611,85 25,674% 13350171,13 9,312% 40 Цукровий діабет 8 812 632 19 740 295,68 14 364 456,50 72,767% 0 0,000% 0 0,000% Загалом Crown Agents 37 621 951 3 515 954 872,17 2 019 635 962,85 57,442% 677 600 050,06 19,272% 427 911 066,34 12,171% Загалом 415 229 999 6 459 529 255,92 3 672 957 244,96 56,861% 1 544 789 551,24 23,915% 1 103 250 598,32 17,079%
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2019 рік
Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій
за кошти держбюджету на 2019 рік
Дані станом на лютий 2020 року (у кількісному вираженні) № Напрям Замовлено, од. Виділені кошти на поточний бюджетний рік, грн Закуплено, од. % закупленого від замовлення Поставлено, од. % поставленого від замовлення Розвезено, од. % розвезеного від замовлення 1 Антиретровірусна терапія 40 134 720 305 711 359,80 40 079 160 99,862% 9348450 23,293% 8948010 22,295% Загалом UNICEF 40 134 720 305 711 359,80 40 079 160 99,862% 9348450 23,293% 8948010 22,295% 2 ЮРА діти 12 746 131 909 059,08 6 630 52,016% 5702 44,736% 0 0,000% 3 ЮРА Дорослі 5 509 64 684 245,06 1 898 34,453% 1898 34,453% 0 0,000% 4 Первинні імунодефіцити діти 10 026 17 599 967,97 3 735 37,253% 3715 37,054% 146 1,456% 5 Первинні імунодефіцити Дорослі 114 989 46 847 640,28 5 627 4,894% 5411 4,706% 0 0,000% 6 Бульозний епідермоліз 369 361 44 931 316,75 343 392 92,969% 0 0,000% 0 0,000% 7 Дорослий гепатит 3 061 078 135 872 638,76 3 059 948 99,963% 1171296 38,264% 28924 0,945% 8 Розсіяний склероз 152 671 120 025 048,32 152 518 99,900% 152309 99,763% 152309 99,763% 9 ДЦП 1 313 7 659 446,05 971 73,953% 960 73,115% 934 71,135% 10 Орфанні 7 504 22 392 147,73 7 416 98,827% 7406 98,694% 7406 98,694% 11 Дитячий муковісцидоз 1 419 420 72 390 928,28 1 419 244 99,988% 55794 3,931% 55794 3,931% 12 Кровотечі 81 324 16 624 476,66 81 307 99,979% 2240 2,754% 0 0,000% 13 Дитяча гемофілія 168 056 277 484 669 077,41 68254140 40,614% 1108 0,001% 1014 0,001% 14 Трансплантація 4 351 588 106 416 870,44 0 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 15 Скрінінг 112 229 11 200 040,04 85 119 75,844% 84000 74,847% 0 0,000% 16 Дорослий муковісцидоз 193 024 12 099 616,94 192 882 99,926% 186552 96,647% 186352 96,543% 17 Легенева артеріальна гіпертензія 587 788 83 593 077,46 133 076 22,640% 123612 21,030% 75390 12,826% 18 Аутизм 1 627 918 10 878 833,81 1 365 709 83,893% 1047680 64,357% 379210 23,294% 19 Дитячий гепатит 23 366 3 072 992,34 16 672 71,352% 0 0,000% 0 0,000% 20 Туберкульоз ВМП 58 434 49 505 689,93 49 082 83,996% 0 0,000% 0 0,000% 21 Летальність 14 081 062 39 950 373,49 896 100 6,364% 0 0,000% 0 0,000% 22 Туберкульоз лікарські засоби 27 965 666 234 779 664,27 0 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 23 Антирезусний імуноглобулін 5 352 7 662 412,08 5 346 99,888% 5346 99,888% 4136 77,280% 24 Гоше 3 103 119 858 345,02 3 103 100,000% 2 843 91,621% 2717 87,560% 25 Мукополісахаридоз 5 928 290 929 192,05 5 928 100,000% 5 676 95,749% 5676 95,749% 26 Нанізм 555 702 33 050 121,58 555 700 100,000% 0 0,000% 0 0,000% 27 Доросла гемофілія 114 474 250 463 656 822,77 97188600 84,900% 0 0,000% 0 0,000% 28 ДРТ 135 700 5 602 979,38 105 478 77,729% 102456 75,502% 102186 75,303% Загалом UNDP 337 473 328 2 637 863 023,95 173 939 621 51,542% 2 966 004 0,879% 1002194 0,297% 29 Доросла онкологія 7 306 500 1 628 678 842,22 9 180 814 125,653% 3 548 433 48,565% 2 894 876 39,621% 30 Ендопротези 1 716 44 418 335,43 1 148 66,900% 183 10,664% 100 5,828% 31 Дихальні розлади новонароджених 23 823 55 619 695,51 23 928 100,441% 22 176 93,087% 22 176 93,087% 32 Тести ВІЛ 1 023 691 194 239 488,43 1 039 578 101,552% 424524 41,470% 0 0,000% 33 Замісна підтримуюча терапія 18 147 269 25 325 256,10 17 078 340 94,110% 6 230 440 34,333% 3 356 130 18,494% 34 Донорство крові 141 653 159 176 877,90 128 291 90,567% 1293 0,913% 0 0,000% 35 Серцево-судинні захворювання 704 852 659 774 932,74 552 961 78,451% 329 257 46,713% 237 166 33,648% 36 Дитяча онкологія 542 092 568 787 303,18 522 259 96,341% 207 671 38,309% 182 298 33,629% 37 Ідіопатична сімейна дистонія 15 6 083 996,25 16 106,667% 14 93,333% 14 93,333% 38 Дитячий діаліз 42 533 10 746 090,62 42 837 100,715% 9278 21,814% 200 0,470% 39 Перитонеальний діаліз 875 175 143 363 758,11 874 835 99,961% 156193 17,847% 59059 6,748% 40 Цукровий діабет 8 812 632 19 740 295,68 8 812 550 99,999% 0 0,000% 0 0,000% Загалом Crown Agents 37 621 951 3 515 954 872,17 38 257 557 101,689% 10 929 462 29,051% 6 752 019 17,947% Загалом 415 229 999 6 459 529 255,92 252 276 338 60,756% 23 243 916 5,598% 16 702 223 4,022%
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2018 рік (у грошовому вираженні)
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2018 рік (у кількісному виражені)
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2019 рік (у грошовому виражені)
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2019 рік (у кількісному вираженні)
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2018 рік (у грошовому вираженні) - станом на 1 серпня 2020 року;
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2018 рік (у кількісному вираженні) - станом на 1 серпня 2020 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2019 рік (у грошовому вираженні) - станом на 1 серпня 2020 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2019 рік (у кількісному вираженні) - станом на 1 серпня 2020 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2018 рік (у грошовому вираженні) - станом на 1 вересня 2020 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2018 рік (у кількісному вираженні) - станом на 1 вересня 2020 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2019 рік (у грошовому вираженні) - станом на 1 вересня 2020 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2019 рік (у кількісному вираженні) - станом на 1 вересня 2020 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2018 рік (у грошовому вираженні) - станом на 1 жовтня 2020 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2018 рік (у кількісному вираженні) - станом на 1 жовтня 2020 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2019 рік (у грошовому вираженні) - станом на 1 жовтня 2020 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2019 рік (у кількісному вираженні) - станом на 1 жовтня 2020 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2018 рік (у грошовому вираженні) - станом на 1 листопада 2020 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2018 рік (у кількісному вираженні) - станом на 1 листопада 2020 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2019 рік (у грошовому вираженні) - станом на 1 листопада 2020 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2019 рік (у кількісному вираженні) - станом на 1 листопада 2020 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2018 рік (у грошовому вираженні) - станом на 1 грудня 2020 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2018 рік (у кількісному вираженні) - станом на 1 грудня 2020 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2019 рік (у грошовому вираженні) - станом на 1 грудня 2020 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2019 рік (у кількісному вираженні) - станом на 1 грудня 2020 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2018 рік (у грошовому вираженні) - станом на 1 січня 2021 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2018 рік (у кількісному вираженні) - станом на 1 січня 2021 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2019 рік (у грошовому вираженні) - станом на 1 січня 2021 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2019 рік (у кількісному вираженні) - станом на 1 січня 2021 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2018 рік (у грошовому вираженні) - станом на 1 лютого 2021 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2018 рік (у кількісному вираженні) - станом на 1 лютого 2021 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2019 рік (у грошовому вираженні) - станом на 1 лютого 2021 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2019 рік (у грошовому вираженні) - станом на 1 лютого 2021 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2019 рік (у кількісному вираженні) - станом на 1 лютого 2021 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2020 рік (у грошовому вираженні) - станом на 1 лютого 2021 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2020 рік (у кількісному вираженні) - станом на 1 лютого 2021 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2018 рік (у грошовому вираженні) - станом на 1 березня 2021 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2018 рік (у кількісному вираженні) - станом на 1 березня 2021 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2019 рік (у грошовому вираженні) - станом на 1 березня 2021 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2019 рік (у кількісному вираженні) - станом на 1 березня 2021 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2020 рік (у грошовому вираженні) - станом на 1 березня 2021 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2020 рік (у кількісному вираженні) - станом на 1 березня 2021 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2018 рік (у грошовому вираженні) - станом на 1 квітня 2021 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2018 рік (у кількісному вираженні) - станом на 1 квітня 2021 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2019 рік (у грошовому вираженні) - станом на 1 квітня 2021 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2019 рік (у кількісному вираженні) - станом на 1 квітня 2021 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2020 рік (у грошовому вираженні) - станом на 1 квітня 2021 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2020 рік (у кількісному вираженні) - станом на 1 квітня 2021 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2018 рік (у грошовому вираженні) - станом на 1 травня 2021 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2018 рік (у кількісному вираженні) - станом на 1 травня 2021 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2019 рік (у грошовому вираженні) - станом на 1 травня 2021 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2019 рік (у кількісному вираженні) - станом на 1 травня 2021 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2020 рік (у грошовому вираженні) - станом на 1 травня 2021 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2020 рік (у кількісному вираженні) - станом на 1 травня 2021 року
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2018 рік
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2019 рік
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Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2020 рік
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