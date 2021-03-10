Звіти
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ЗВІТИ ПРО ОПРАЦЮВАННЯ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ ЗА 2021 РІК
Звіт про опрацювання запитів на публічну інформацію за лютий 2021 року (pdf, 198 Кб)
10 березня 2021
Облікова картка системи облік публічної інформації станом з 01.02.202 по 28.02.2021 (pdf, 730 Кб)
10 березня 2021
ЗВІТИ ПРО ОПРАЦЮВАННЯ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ ЗА 2020 РІК
Звіт про опрацювання запитів на публічну інформацію за листопад 2020 року (pdf, 197 Кб)
1 грудня 2020
Звіт про опрацювання запитів на публічну інформацію за жовтень 2020 року (pdf, 199 Кб)
2 листопада 2020
Звіт про опрацювання запитів на публічну інформацію за вересень 2020 року (pdf, 198 Кб)
2 жовтня 2020
Звіт про опрацювання запитів на публічну інформацію за серпень 2020 року (pdf, 204 Кб)
1 вересня 2020
Звіт про опрацювання запитів на публічну інформацію за перше півріччя 2020 року (pdf, 107 Кб)
3 липня 2020
Звіт про опрацювання запитів на публічну інформацію за квітень 2020 року (pdf, 106 Кб)
12 травня 2020
Звіт про опрацювання запитів на публічну інформацію за березень 2020 року (pdf, 82 Кб)
27 квітня 2020
ЗВІТИ ПРО ОПРАЦЮВАННЯ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ ЗА 2019 РІК
Звіт про опрацювання запитів на публічну інформацію за листопад 2019 року (pdf, 72 Кб)
10 грудня 2019
Звіт про опрацювання запитів на публічну інформацію за жовтень 2019 року (pdf, 74 Кб)
6 листопада 2019
Звіт про опрацювання запитів на публічну інформацію за вересень 2019 року (pdf, 72 Кб)
18 жовтня 2019
Звіт про опрацювання запитів на публічну інформацію за серпень 2019 року (pdf, 72 Кб)
16 вересня 2019
Звіт про опрацювання запитів на публічну інформацію за перше півріччя 2019 року (pdf, 72 Кб)
17 липня 2019
Звіт про опрацювання запитів на публічну інформацію за квітень 2019 року (pdf, 72 Кб)
11 травня 2019
Звіт про опрацювання запитів на публічну інформацію за березень 2019 року (pdf, 96 Кб)
4 квітня 2019
ЗВІТИ ПРО ОПРАЦЮВАННЯ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ ЗА 2018 РІК
Звіт про опрацювання запитів на публічну інформацію за грудень 2018 року (pdf, 51 Кб)
29 грудня 2018
Звіт про опрацювання запитів на публічну інформацію за листопад 2018 року (pdf, 51 Кб)
6 грудня 2018
Звіт про опрацювання запитів на публічну інформацію за жовтень 2018 року (pdf, 52 Кб)
2 листопада 2018
Звіт про опрацювання запитів на публічну інформацію за вересень 2018 року (pdf, 51 Кб)
16 жовтня 2018
Звіт про опрацювання запитів на публічну інформацію за серпень 2018 року (pdf, 201 Кб)
5 вересня 2018
Звітпро опрацювання запитів на публічну інформацію за перше півріччя 2018 року (pdf, 51 Кб)
5 липня 2018
Звіт про опрацювання запитів на публічну інформацію за квітень 2018 року (pdf, 51 Кб)
10 травня 2018
Звіт про опрацювання запитів на публічну інформацію за березень 2018 року (pdf, 51 Кб)
13 квітня 2018
Звіти про опрацювання запитів на публічну інформацію за 2017 рік
Звіт про опрацювання запитів на публічну інформацію за листопад 2017 року (pdf, 96 Кб)
1 грудня 2017
Звіт про опрацювання запитів на публічну інформацію за жовтень 2017 року (pdf, 287 Кб)
1 листопада 2017
Звіт про опрацювання запитів на публічну інформацію за вересень 2017 року (pdf, 285 Кб)
2 жовтня 2017
Звіт про опрацювання запитів на публічну інформацію за серпень 2017 року (pdf, 286 Кб)
1 вересня 2017
Звіт про опрацювання запитів на публічну інформацію за I півріччя 2017 року (pdf, 285 Кб)
3 липня 2017
Звіт про про опрацювання запитів на публічну інформацію за травень 2017 року (pdf, 287 Кб)
1 червня 2017
Звіт про опрацювання запитів на публічну інформацію за квітень 2017 року (pdf, 285 Кб)
5 травня 2017